Besitzer verlieren Job und Wohnung - Hunde tragen traurige Konsequenzen

Köln - Die beiden Hunde Eny und Lula hatten in der jüngsten Vergangenheit leider ziemliches Pech, denn ein Schicksalsschlag beförderte die kleinen Malteserdamen ins Tierheim Köln-Dellbrück. Dort suchen Eny und Lula nun nach neuen Besitzern und hoffen sehr, dass sie dabei zusammen bleiben dürfen.

Eny und Lula wurden 2021 und 2023 geboren und sind damit noch ziemlich jung. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Die wuscheligen weißen Fellnasen waren vor einer Weile zu den Kölner Tierrettern gezogen, nachdem die ehemaligen Besitzer des vierpfotigen Duos erst ihre Jobs und anschließend auch noch ihre Wohnung verloren hatten.

Wie das Tierheim auf seiner Website schilderte, konnten die Leute sich die Haltung von Eny und Lula irgendwann nicht mehr leisten und übergaben sie schließlich den Tierrettern, die nun alles dafür geben, ein neues Zuhause für die putzigen Neuankömmlinge zu finden.

Bei den Hunden handelt es sich nach Angaben der Pfleger um Mutter und Tochter, die 2021 beziehungsweise 2023 geboren wurden und sehr aneinander hängen. So geht das flauschige Duo für sein Leben gern zusammen spazieren und will auch künftig in jedem Fall zusammen bleiben.

"Wir wissen, dass es nicht einfach ist, einen Platz für gleich zwei Hunde zu finden", räumten die Mitarbeiter ein, betonten aber auch, wie bezaubernd ihre beiden Schützlinge im Doppelpack sind.