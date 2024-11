Besitzer verliert Wohnung, was wird nun aus Hund "Eddy"?

Eddy hofft auf Halter, die Erfahrung im Umgang mit Hunden haben. © Tierheim München (2)

Bei einer Schulterhöhe von 40 Zentimetern wiegt der fünfjährige Rüde derzeit 16 Kilogramm.

Seinen Bezugspersonen begegnet er freundlich und verschmust. Fremde Menschen findet er hingegen weniger toll und möchte nicht von ihnen angefasst werden.

Bei seinem Vorbesitzer lebte Eddy mit einer Hündin zusammen. "Leider zeigt er sich in Hundekontakten häufig so aufgeregt, dass es zu Konflikten kommt, unabhängig vom Geschlecht des Gegenübers", berichten die Pfleger im Tierheim. An der Leine geht Eddy aber gut an anderen Hunden vorbei.

Das schlaue Kerlchen beherrscht die gängigen Grundkommandos und orientiert sich gut an "seinen" Menschen.

Eddy hofft auf ein kinderloses Zuhause bei Haltern mit Erfahrung. Klare Regeln sind für den Mischling wichtig. Möglicherweise würde ihm eine souveräne Hündin zur Orientierung im Alltag helfen. Alleine bleiben kann Eddy noch nicht so gut.

Bei der richtigen Führung wird aus Eddy sicherlich ein toller Begleiter, der mit seiner Familie durch dick und dünn geht. Möchtest Du ihn kennenlernen? Dann melde Dich gerne unter der Telefonnummer 089/921000782 im Tierheim und vereinbare einen Besuch.