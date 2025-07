Besitzer waren mit Hund überfordert: Findet Rudi sein Glück in einem neuen Zuhause?

Alles in Kürze

Jagdhund-Mix Rudi wurde aus Überforderung im Tierheim Bergheim abgegeben. © Tierheim Bergheim/Website

Auf den ersten Blick sieht Rudi wie die Unschuld vom Lande aus, doch der italienische Jagdhund-Mix steckt voller Energie und muss entsprechend gehändelt werden. Das war auch der Grund, weshalb seine ehemaligen Besitzer sich schließlich von ihm getrennt hatten.

Denn wie die Bergheimer Tierretter auf ihrer Website informierten, verlor der 2021 geborene Vierbeiner sein Zuhause vor einer Weile, "weil man mit seinem Wesen überfordert war".

In seiner alten Bleibe hatte demnach auch ein kleines Kind gelebt, was für den Rüden wohl zu viel gewesen war. So hatte der dortige Alltag den Hund stark verunsichert, woraufhin er bei den Tierrettern gelandet war, die jetzt alles daran setzen, neue passende Besitzer für ihren Schützling zu finden.

Die Mitarbeiter waren sich dabei sicher: "Wer Rudi diese Chance gibt, bekommt einen treuen Begleiter."