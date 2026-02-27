Besitzer wollen Dackel-Mix loswerden: Tierretter haben üble Vermutung

Köln - Schon vor einer Weile nahm das Tierheim Köln-Dellbrück mit Dackel-Mischling Snoopy einen richtigen Herzensbrecher bei sich auf, der als Fundhund in der Einrichtung gelandet war.

Vor einer Weile zog mit Dackel-Mischling Snoopy ein richtiger Herzensbrecher ins Tierheim Köln-Dellbrück. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Geboren wurde der putzige kleine Mischling im Jahr 2019, wie die Tierretter kürzlich auf ihrer Website berichteten, womit Snoopy derzeit im besten Alter ist.

Warum die Fellnase ihr altes Zuhause verlassen musste, blieb unklar, die Mitarbeiter hatten jedoch eine üble Vermutung: Nur zwei Tage, bevor der Dackel-Mix in der Einrichtung eingetroffen war, hatte das Tierheim nämlich eine "Abgabeanfrage für einen ganz ähnlichen Hund" erhalten. So mutmaßten die Tierretter, dass es sich dabei um Snoopy gehandelt hatte, der dann einfach von seinen Besitzern ausgesetzt wurde.

In den ersten Tagen hatte der Vierbeiner große Probleme, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen und wusste nicht so recht, wie ihm geschieht - inzwischen hat er sich aber zum Glück gut eingelebt und als wirklich netter Hund entpuppt.

Abgesehen von seinem lieben Wesen fanden die Pfleger aber noch mehr heraus: Ihr Schützling litt an Schmerzen.