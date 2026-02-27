Besitzer wollen Dackel-Mix loswerden: Tierretter haben üble Vermutung
Köln - Schon vor einer Weile nahm das Tierheim Köln-Dellbrück mit Dackel-Mischling Snoopy einen richtigen Herzensbrecher bei sich auf, der als Fundhund in der Einrichtung gelandet war.
Geboren wurde der putzige kleine Mischling im Jahr 2019, wie die Tierretter kürzlich auf ihrer Website berichteten, womit Snoopy derzeit im besten Alter ist.
Warum die Fellnase ihr altes Zuhause verlassen musste, blieb unklar, die Mitarbeiter hatten jedoch eine üble Vermutung: Nur zwei Tage, bevor der Dackel-Mix in der Einrichtung eingetroffen war, hatte das Tierheim nämlich eine "Abgabeanfrage für einen ganz ähnlichen Hund" erhalten. So mutmaßten die Tierretter, dass es sich dabei um Snoopy gehandelt hatte, der dann einfach von seinen Besitzern ausgesetzt wurde.
In den ersten Tagen hatte der Vierbeiner große Probleme, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen und wusste nicht so recht, wie ihm geschieht - inzwischen hat er sich aber zum Glück gut eingelebt und als wirklich netter Hund entpuppt.
Abgesehen von seinem lieben Wesen fanden die Pfleger aber noch mehr heraus: Ihr Schützling litt an Schmerzen.
Putziger Dackel-Mix sucht neuen Wirkungskreis: Snoopy hat ein Herz aus Gold
Bei einem Röntgentermin stellte sich heraus, dass Snoopys Schmerz in seiner Bandscheibe hat, weshalb der Mischling seither Physiotherapiestunden bekommt, die ihm gegen sein chronisches Rückenleiden helfen. Den Tierrettern ist es daher ein besonderes Anliegen, dass Snoopy auch in seinem neuen Zuhause weiter behandelt wird. "Man weiß ja, wie unangenehm Rückenschmerzen sein können", betonten die Mitarbeiter.
Abgesehen von seinen Rückenproblemen ist der drollige Hund aber "ein richtiger Herzensbrecher, ein Charmeur und ein wirklich netter Hund", der ein ruhiges Zuhause bei Menschen sucht, die seine Gesundheit im Blick haben und ein Leben lang an seiner Seite stehen.
Wer den niedlichen Dackel-Mischling kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Snoopy gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück