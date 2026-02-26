Kleine Shih-Tzu-Dame aus schlechten Verhältnissen gerettet: Lotta ist ein wahrer Traumhund

Köln - Hündchen Lotta hatte leider keinen schönen Start ins Leben, denn die kleine Shih-Tzu-Dame lebte in schlechten Verhältnissen, ehe sie gerettet wurde und ins Tierheim Köln-Dellbrück umzog. Die niedliche Fellnase bringt die besten Voraussetzungen für einen Neuanfang mit.

Lotta ist erst ein Jahr alt und sitzt bereits im Tierheim Köln-Dellbrück. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Nach Angaben der Kölner Tierretter wurde die schwarz-weiße Hündin schon vor einiger Zeit zusammen mit drei Katzen aus schlechter Haltung sichergestellt, ehe das Quartett im Tierasyl landete.

Was Lotta in ihrem alten Zuhause erlebt hatte, ließen die Tierretter unerwähnt, ihrem lieben Charakter hat ihr erstes unschönes Lebensjahr aber glücklicherweise nicht geschadet.

So wurde die ein Jahr junge Shih-Tzu-Lady von ihren Pflegern als wahre Traumhündin beschrieben, die jüngst endlich zur Vermittlung freigegeben wurde und somit in den Startlöchern für einen Neuanfang steht.

Im Tierheim fühlt sich die putzige Rassehündin rundum wohl, teilt sich ihr Zimmer mit zwei weiteren Hunden und "scheint wirklich glücklich und zufrieden zu sein". Sie sucht oft die Nähe zu ihren Zimmergenossen und legt sich auch zu ihnen ins Körbchen, wie ihre Pfleger berichteten.

Die Einrichtung soll aber natürlich nicht die Endstation für Lotta sein.