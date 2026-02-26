Kleine Shih-Tzu-Dame aus schlechten Verhältnissen gerettet: Lotta ist ein wahrer Traumhund
Köln - Hündchen Lotta hatte leider keinen schönen Start ins Leben, denn die kleine Shih-Tzu-Dame lebte in schlechten Verhältnissen, ehe sie gerettet wurde und ins Tierheim Köln-Dellbrück umzog. Die niedliche Fellnase bringt die besten Voraussetzungen für einen Neuanfang mit.
Nach Angaben der Kölner Tierretter wurde die schwarz-weiße Hündin schon vor einiger Zeit zusammen mit drei Katzen aus schlechter Haltung sichergestellt, ehe das Quartett im Tierasyl landete.
Was Lotta in ihrem alten Zuhause erlebt hatte, ließen die Tierretter unerwähnt, ihrem lieben Charakter hat ihr erstes unschönes Lebensjahr aber glücklicherweise nicht geschadet.
So wurde die ein Jahr junge Shih-Tzu-Lady von ihren Pflegern als wahre Traumhündin beschrieben, die jüngst endlich zur Vermittlung freigegeben wurde und somit in den Startlöchern für einen Neuanfang steht.
Im Tierheim fühlt sich die putzige Rassehündin rundum wohl, teilt sich ihr Zimmer mit zwei weiteren Hunden und "scheint wirklich glücklich und zufrieden zu sein". Sie sucht oft die Nähe zu ihren Zimmergenossen und legt sich auch zu ihnen ins Körbchen, wie ihre Pfleger berichteten.
Die Einrichtung soll aber natürlich nicht die Endstation für Lotta sein.
Shih-Tzu-Dame sucht liebevolles Zuhause: Lotta ist eine kleine Traumhündin
So wünschen sich die Tierretter für die kleine Zuckerpuppe "ganz liebe Menschen, die viel Zeit für sie haben und ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen". Im Idealfall sind Lottas neue Besitzer gerne und viel an der frischen Luft unterwegs und nehmen die Vierbeinerin überall hin mit.
Weil sie zudem sehr verträglich mit Artgenossen ist, wäre es schön, wenn sie einen netten Hundekumpel bekäme.
Wer die liebe kleine Shih-Tzu-Dame kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Informationen über Lotta gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Tierheim Köln-Dellbrück/Website