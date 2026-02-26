Percy war lange Zeit im Käfig eingesperrt: Wer schenkt ihm endlich ein glückliches Hundeleben?
Großröhrsdorf (Sachsen) - Percy hat in seinem Hundeleben schon einiges durchgemacht. Nun wartet er im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf einen Neuanfang.
Wie der Tierschutzverein mitteilt, sucht der 17-jährige ruhige Rüde dringend ein liebevolles Zuhause - fernab des stressigen Tierheimalltags.
Denn der Senior hatte es in seinem bisherigen Leben nicht leicht: Viele Jahre verbrachte er in einem ungarischen Tierheim an der Seite seiner Hundefreundin Gizi (16). Die Hundeoma wartet auch auf ihr neues Zuhause.
Zuletzt lebte er fast ausschließlich in einem Käfig im Haus - was tiefe Spuren bei dem Vierbeiner hinterlassen hat.
Er kann nur eingeschränkt laufen und braucht dringend Ruhe, liebevolle Pflege sowie einen behutsamen Muskelaufbau.
Außerdem ist Percy etwas handscheu und hat sich angewöhnt, sich durch Schnappen Freiraum zu verschaffen.
Percy möchte auch noch einmal erleben, wie schön ein Hundeleben sein kann
Im April 2025 kam er schließlich in das Tierheim in Großröhrsdorf, wo er inzwischen merklich aufblüht.
Von den Mitarbeitern wird er als ruhiger, zurückhaltender Hund beschrieben, der Menschen mit Erfahrung, Geduld und Einfühlungsvermögen braucht - die ihn nicht bedrängen, sondern begleiten und bereit sind, ihn behutsam an Nähe und Vertrauen heranzuführen.
Erste Fortschritte sind bereits sichtbar: Inzwischen nimmt er von den Tierpflegern Leberwurstpaste aus der Hand und lässt sogar vorsichtige Streicheleinheiten am Kopf- und Halsbereich zu.
Percy soll noch einmal erfahren dürfen, wie schön ein Hundeleben sein kann. Wer ihm in seinen letzten Jahren Wärme und Geborgenheit schenken möchte, sollte nicht zögern und sich direkt beim Tierheim melden.
Weitere Informationen zu dem Senior sowie zur Möglichkeit, Pate zu werden, gibt es auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de