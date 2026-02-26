Percy war lange Zeit im Käfig eingesperrt: Wer schenkt ihm endlich ein glückliches Hundeleben?

Großröhrsdorf (Sachsen) - Percy hat in seinem Hundeleben schon einiges durchgemacht. Nun wartet er im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf einen Neuanfang.

Percy (17) und Gizi (16) stammen beide aus dem ungarischen Tierheim, gaben sich dort gegenseitig Halt und sind seitdem unzertrennlich. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, sucht der 17-jährige ruhige Rüde dringend ein liebevolles Zuhause - fernab des stressigen Tierheimalltags.

Denn der Senior hatte es in seinem bisherigen Leben nicht leicht: Viele Jahre verbrachte er in einem ungarischen Tierheim an der Seite seiner Hundefreundin Gizi (16). Die Hundeoma wartet auch auf ihr neues Zuhause.

Zuletzt lebte er fast ausschließlich in einem Käfig im Haus - was tiefe Spuren bei dem Vierbeiner hinterlassen hat.

Er kann nur eingeschränkt laufen und braucht dringend Ruhe, liebevolle Pflege sowie einen behutsamen Muskelaufbau.

Außerdem ist Percy etwas handscheu und hat sich angewöhnt, sich durch Schnappen Freiraum zu verschaffen.