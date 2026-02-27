Seit fast vier Jahren im Tierheim: Gibt es für Blade noch ein Happy End?

Hamburg - Kein Hund für Anfänger: Dogo-Argentino-Mischling Blade lebt bereits seit fast vier Jahren in Hamburg im Tierheim. Die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause hat der Kraftprotz aber noch nicht aufgegeben.

Dogo-Argentino-Mischling Blade hofft auch nach vier Jahren im Hamburger Tierheim noch auf ein Happy End. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Vierbeiner am 13. Mai 2022 als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße. Er gilt laut Hamburger Hundegesetz aufgrund der Rasse eines Elternteils als gefährlich, kann aber mit einem Wesenstest freigestellt werden.

Klar ist: Obwohl Blade lernfähig und im Alltag kooperativ ist, handelt es sich bei ihm keinesfalls um einen unkomplizierten Hund. Interessenten müssen sich darüber im Klaren sein, dass er ernsthaft gefährlich werden kann, wenn er sich herausgefordert fühlt oder Ressourcen verteidigt.

Laut seinen Pflegern eignet sich der sieben Jahre alte Rüde deshalb auch nicht als Zweithund - auch wenn er mit Artgenossen inzwischen grundsätzlich verträglich ist, könnten seine Problematiken im direkten Zusammenleben wieder auftreten.

Blades Baustellen sind vermutlich eine Mischung aus rassetypischer Veranlagung, erlerntem Verhalten und unzureichender früher Erziehung.