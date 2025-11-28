Besitzerin glaubt, ihr Chihuahua sei dem Tod nah, dann verändert diese Begegnung alles
Washington (USA) - Eigentlich hatte sich Hundebesitzerin Billie Wensveen langsam aber sicher damit abgefunden, dass ihr Chihuahua Joey nur noch wenige Tage zu leben hat. Doch eine besondere Begegnung hauchte ihm plötzlich wieder Leben ein.
Die erste gemeinsame Zeit von Billie Wensveen und ihrem kleinen Joey war keine einfache. Gegenüber Newsweek verrät sie, dass sie den Chihuahua aus einem Tierheim im Süden des US-Bundesstaates Washington rettete. Augenscheinlich hatte Joey bereits einiges mitgemacht.
Er kam in einem bemitleidenswerten Zustand im Tierheim an, kann zudem nur noch eingeschränkt sehen und ist fast vollständig taub. Operationen mussten aufgrund seiner schlechten Verfassung sogar abgebrochen werden.
Doch Billie wollte dem kleinen Kerl noch eine Chance geben und nahm ihn mit. Sie versorgt ihr neues Familienmitglied nun mit etlichen Medikamenten und ist mit ihm Dauergast beim Tierarzt.
Als Joey zeitweise nur noch still leidend in seinem Hundekörbchen lag, wuchs bei seiner Besitzerin die Sorge. Doch in einem TikTok-Video hielt Billie fest, in welchem besonderen Moment wieder Leben in den Chihuahua kehrte.
Joey schien dem Tod nahe, doch dann der plötzliche Wandel
In einem seltenen Moment, in dem sich Joey zu einem Spaziergang in den Garten hinreißen ließ, entdeckte er Billies Hühner und rannte wie von der Tarantel gestochen den Tieren hinterher.
"Du denkst, dein Pflegehund steht an der Schwelle zum Tod und dann trifft er plötzlich auf die Hühner", schrieb sie zu dem Video. Weitere Aufnahmen der vergangenen Tage zeigen Joey in deutlich besserer Verfassung - und immer noch - oder schon - wieder den Hühnern hinterherjagend.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/billiewensveen