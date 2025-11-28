Besitzerin glaubt, ihr Chihuahua sei dem Tod nah, dann verändert diese Begegnung alles

Washington (USA) - Eigentlich hatte sich Hundebesitzerin Billie Wensveen langsam aber sicher damit abgefunden, dass ihr Chihuahua Joey nur noch wenige Tage zu leben hat. Doch eine besondere Begegnung hauchte ihm plötzlich wieder Leben ein.

Chihuahua Joey ging es zunehmend schlechter, bis andere Tiere seine Aufmerksamkeit erregten. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/billiewensveen

Die erste gemeinsame Zeit von Billie Wensveen und ihrem kleinen Joey war keine einfache. Gegenüber Newsweek verrät sie, dass sie den Chihuahua aus einem Tierheim im Süden des US-Bundesstaates Washington rettete. Augenscheinlich hatte Joey bereits einiges mitgemacht.

Er kam in einem bemitleidenswerten Zustand im Tierheim an, kann zudem nur noch eingeschränkt sehen und ist fast vollständig taub. Operationen mussten aufgrund seiner schlechten Verfassung sogar abgebrochen werden.

Doch Billie wollte dem kleinen Kerl noch eine Chance geben und nahm ihn mit. Sie versorgt ihr neues Familienmitglied nun mit etlichen Medikamenten und ist mit ihm Dauergast beim Tierarzt.

Als Joey zeitweise nur noch still leidend in seinem Hundekörbchen lag, wuchs bei seiner Besitzerin die Sorge. Doch in einem TikTok-Video hielt Billie fest, in welchem besonderen Moment wieder Leben in den Chihuahua kehrte.