Hund begreift, dass er zurück ins Tierheim muss: Sein Blick ist für viele ein Stich ins Herz

Morton Grove (Illinois/USA) - Dieser Blick tut vielen TikTok-Usern weh. Zu sehen in einem Video über den Hund Cosmo, der schon seit einer Weile im Tierheim "Wright-Way Rescue" in Morton Grove, Illinois, festsitzt. Immerhin: Der fünf Jahre alte Rüde darf hin und wieder einen Tagesausflug mit einer Pflegemutter machen. Diese filmte Mitte des Monats jedoch die Reaktion des Vierbeiners, als er am Ende bemerkte, dass er zurück ins Tierheim musste.

Rüde Cosmo durfte kürzlich einen Tagesausflug machen. Doch danach ging es für ihn wieder ins Tierheim. © TikTok/Screenshot/be.my.human

Seit Mitte November hat der Clip gut 70.000 Klicks erreicht. Darin sitzt Cosmo auf der Rückbank des Autos seiner Teilzeit-Betreuerin. Dank des Untertitels wird schnell klar, dass der Hund am Ende seines Ausflugs angekommen ist.

Entsprechend fällt sein Blick aus: eine Mischung aus Entsetzen und Frust. Dass dieser Moment viele Menschen berührt, wird vor allem in der Kommentarspalte klar: Mehr als 3700 User haben etwas dazu geschrieben.

"Mein Herz blutet so sehr", "ich könnte weinen", "so traurig", sind einige der Bemerkungen, die sich dort finden. Manch einer fragt sich auch, ob diese Art von Ausflügen überhaupt Sinn macht.

Newsweek fühlte Cosmos "Tagesmutter" diese Woche auf den Zahn, wollte ihre Sicht der Dinge hören.