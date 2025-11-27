Hund begreift, dass er zurück ins Tierheim muss: Sein Blick ist für viele ein Stich ins Herz
Morton Grove (Illinois/USA) - Dieser Blick tut vielen TikTok-Usern weh. Zu sehen in einem Video über den Hund Cosmo, der schon seit einer Weile im Tierheim "Wright-Way Rescue" in Morton Grove, Illinois, festsitzt. Immerhin: Der fünf Jahre alte Rüde darf hin und wieder einen Tagesausflug mit einer Pflegemutter machen. Diese filmte Mitte des Monats jedoch die Reaktion des Vierbeiners, als er am Ende bemerkte, dass er zurück ins Tierheim musste.
Seit Mitte November hat der Clip gut 70.000 Klicks erreicht. Darin sitzt Cosmo auf der Rückbank des Autos seiner Teilzeit-Betreuerin. Dank des Untertitels wird schnell klar, dass der Hund am Ende seines Ausflugs angekommen ist.
Entsprechend fällt sein Blick aus: eine Mischung aus Entsetzen und Frust. Dass dieser Moment viele Menschen berührt, wird vor allem in der Kommentarspalte klar: Mehr als 3700 User haben etwas dazu geschrieben.
"Mein Herz blutet so sehr", "ich könnte weinen", "so traurig", sind einige der Bemerkungen, die sich dort finden. Manch einer fragt sich auch, ob diese Art von Ausflügen überhaupt Sinn macht.
Newsweek fühlte Cosmos "Tagesmutter" diese Woche auf den Zahn, wollte ihre Sicht der Dinge hören.
TikTok-Video zeigt rührenden Moment mit dem Hund
Die Frau erzählte dem US-Magazin, dass sie mit Cosmo an den Strand gefahren sei. Dort habe er herumtoben und ohne Leine im Wasser spielen können.
"Ich habe ihm gegrilltes Hühnchen und andere Leckerlis gegeben (...) und wir haben zusammen in meinem Bett ein Nickerchen gemacht und die Ruhe genossen", erzählte sie.
Die Frage, ob es vielleicht ein Fehler sei, dem Hund unnötig Hoffnung zu machen, beantwortete sie jedoch nicht.
Zum Glück gibt es zu diesem Thema aber eine Studie von der Fachzeitschrift Animals. Demnach erhöhen selbst kurze Tagesausflüge die Vermittlungschancen von Hunden um das Fünffache.
Auch wenn es also hart ist, Cosmo am Ende des Tages so traurig zu sehen, dürfte es ihm auf seinem weiteren Weg helfen, ein neues Zuhause zu finden.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/be.my.human