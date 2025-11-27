Schrecklicher Schicksalsschlag trifft Hündin hart: Wer hat ein Herz für Biju?

Kassel - Wie brutal ungerecht das Leben sein kann, musste Biju am eigenen Leib erfahren. Die Hündin hatte das große Glück, ein liebevolles Zuhause zu finden. Nur wenige Wochen später sitzt sie allerdings wieder im Tierheim in Kassel.

Biju sucht ein Für-immer-Zuhause. © Tierheim Wau-Mau-Insel

An der laut "Wau-Mau-Insel" liebenswerten und bezaubernden Hundedame liegt das nicht, es handelt es sich um einen Tiefschlag des Schicksals.

Die Tierfreundin, die Biju zu sich geholt hatte, ist plötzlich und völlig unerwartet gestorben. Für die sensible Hündin war das ein harter Rückschritt.

Glück im Unglück für die Vierbeinerin: Sie konnte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zufolge mit ihrem Kumpel Balu, den sie noch von ihrem ersten Aufenthalt im Kasseler Tierheim kannte, und zwei kleineren jungen Rüden vergesellschaftet werden.

Ganz alleine ist sie derzeit somit nicht, ein echtes Zuhause kann das aber natürlich nicht ersetzen.

Die aus dem rumänischen Partnertierheim der "Wau-Mau-Insel" in Brasov stammende Hündin wird als vorsichtige, anfangs auch unsichere Fellnase beschrieben, die bei Menschen mit Einfühlungsvermögen allerdings "relativ schnell auftaut". "Aber sie wird niemals eine mutige und vor Selbstbewusstsein strotzende Hundepersönlichkeit sein."