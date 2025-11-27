Schrecklicher Schicksalsschlag trifft Hündin hart: Wer hat ein Herz für Biju?
Kassel - Wie brutal ungerecht das Leben sein kann, musste Biju am eigenen Leib erfahren. Die Hündin hatte das große Glück, ein liebevolles Zuhause zu finden. Nur wenige Wochen später sitzt sie allerdings wieder im Tierheim in Kassel.
An der laut "Wau-Mau-Insel" liebenswerten und bezaubernden Hundedame liegt das nicht, es handelt es sich um einen Tiefschlag des Schicksals.
Die Tierfreundin, die Biju zu sich geholt hatte, ist plötzlich und völlig unerwartet gestorben. Für die sensible Hündin war das ein harter Rückschritt.
Glück im Unglück für die Vierbeinerin: Sie konnte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zufolge mit ihrem Kumpel Balu, den sie noch von ihrem ersten Aufenthalt im Kasseler Tierheim kannte, und zwei kleineren jungen Rüden vergesellschaftet werden.
Ganz alleine ist sie derzeit somit nicht, ein echtes Zuhause kann das aber natürlich nicht ersetzen.
Die aus dem rumänischen Partnertierheim der "Wau-Mau-Insel" in Brasov stammende Hündin wird als vorsichtige, anfangs auch unsichere Fellnase beschrieben, die bei Menschen mit Einfühlungsvermögen allerdings "relativ schnell auftaut". "Aber sie wird niemals eine mutige und vor Selbstbewusstsein strotzende Hundepersönlichkeit sein."
Hündin Biju verträgt sich ausgezeichnet mit Artgenossen und ist eine "treue Begleiterin im Alltag"
Hat sie erst einmal Vertrauen geschöpft, ist Biju, die knapp ein Jahr alt ist und bei einer Größe von 48 Zentimetern rund 13 Kilogramm auf die Waage bringt, demnach anhänglich sowie verschmust und entsprechend eine "treue Begleiterin im Alltag".
Sie verträgt sich ausgezeichnet mit Artgenossen.
In ihrem künftigen Für-immer-Zuhause könnte ihr ein souveräner und netter Ersthund, an dem sie sich die Kleine orientieren kann, Sicherheit geben und den Einstieg in ein neues Leben erleichtern.
Wer ein Plätzchen in seinem Herzen hat, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680, jederzeit per E-Mail oder über das Webformular bei der "Wau-Mau-Insel" melden.
Titelfoto: Tierheim Wau-Mau-Insel