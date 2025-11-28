Schäferhund-Mix muss noch viel lernen: Jack hofft auf eine zweite Chance

Berlin - Seit rund dreieinhalb Monaten sitzt Schäferhund-Mix Jack im Zwinger des Berliner Tierheims. Dort träumt er von einem liebevollen Zuhause.

Schäferhund-Mix Jack wird als sehr dominant beschrieben. © Tierheim Berlin

Die Tierretter beschreiben den Hund auf ihrer Webseite als einen jungen, allerdings auch unerzogenen Kerl. Mit seiner Art sorge er daher für Trubel im Heim.

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass der rund drei Jahre alte Rüde in erfahrene Hände kommt, die sich mit schwierigen Vierpfoten auskennen.

Laut Tierheim lief es in Jacks bisherigem Zuhause "alles andere als optimal". Vielmehr war das Umfeld wechselhaft und wirkte sich negativ auf die Fellnase aus.

Die Grundkommandos hat der Rüde schon drauf und zeichnet sich durch ein sehr dominantes Verhalten aus. Daher gibt er auch gerne mal den Ton an.

Da muss sein zukünftiges Herrchen oder Frauchen konsequent sein und den Vierbeiner in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Pikant wird es in für Jack unübersichtliche Situationen. Hier biss er auch schon einmal. Aus diesem Grund muss er an der Leine geführt werden und einen Maulkorb tragen.

Für den jungen und ziemlichen schlauen Hund wird dringend empfohlen, gemeinsam mit einer guten Hundeschule oder einem erfahrenen Trainer zu arbeiten. Auf diese Weise könne er sicher noch eine Menge vom Hunde-Einmaleins dazulernen.