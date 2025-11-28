Schäferhund-Mix muss noch viel lernen: Jack hofft auf eine zweite Chance
Berlin - Seit rund dreieinhalb Monaten sitzt Schäferhund-Mix Jack im Zwinger des Berliner Tierheims. Dort träumt er von einem liebevollen Zuhause.
Die Tierretter beschreiben den Hund auf ihrer Webseite als einen jungen, allerdings auch unerzogenen Kerl. Mit seiner Art sorge er daher für Trubel im Heim.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass der rund drei Jahre alte Rüde in erfahrene Hände kommt, die sich mit schwierigen Vierpfoten auskennen.
Laut Tierheim lief es in Jacks bisherigem Zuhause "alles andere als optimal". Vielmehr war das Umfeld wechselhaft und wirkte sich negativ auf die Fellnase aus.
Die Grundkommandos hat der Rüde schon drauf und zeichnet sich durch ein sehr dominantes Verhalten aus. Daher gibt er auch gerne mal den Ton an.
Da muss sein zukünftiges Herrchen oder Frauchen konsequent sein und den Vierbeiner in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Pikant wird es in für Jack unübersichtliche Situationen. Hier biss er auch schon einmal. Aus diesem Grund muss er an der Leine geführt werden und einen Maulkorb tragen.
Für den jungen und ziemlichen schlauen Hund wird dringend empfohlen, gemeinsam mit einer guten Hundeschule oder einem erfahrenen Trainer zu arbeiten. Auf diese Weise könne er sicher noch eine Menge vom Hunde-Einmaleins dazulernen.
Souveräne Halter für Schäferhund-Mix Jack aus dem Tierheim Berlin gesucht
Bislang ist noch fraglich, ob man Jack künftig auch in den vier Wänden mal alleine lassen kann. Das setzt Übung mit viel Ruhe und Geduld voraus.
Der Vierbeiner hat schon eine Vorstellung, wie sein Für-Immer-Zuhause aussehen soll: Kinder sollen nicht im Haushalt leben. Er erwartet souveränes Vorgehen von seinem Herrchen oder Frauchen.
Am liebsten würde es sich der Hund am Stadtrand oder auf dem Land gemütlich machen. "Mit klaren Regeln, Struktur, Kopf- und Körperauslastung sowie verlässlichem Management kann auch ich bestimmt zu einem verlässlichen Partner werden, der es seinen Menschen recht machen möchte", informieren seine Pfleger abschließend im Steckbrief des Hundes.
Hast Du ein liebevolles Körbchen für Jack? Dann melde Dich gerne über das Anfrageformular oder rufe im Lassie-Haus unter der Telefonnummer 030 76888-220 (täglich von 13 bis 16 Uhr) an.
Titelfoto: Tierheim Berlin (Bildmontage)