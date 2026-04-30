Besonderer Mix hofft auf Happy End: Wie kann man "Red Teddy" übersehen?

Nürnberg - Mischling "Red Teddy" wartet auf seiner Pflegestelle in Franken auf sein Happy End. Wer schenkt dem bildschönen Hund wieder Hoffnung?

Der agile Rüde "Red Teddy" hofft auf ein neues Zuhause, in dem er gefördert wird. © Jutta Bauernschmitt/Tierhilfe Franken e.V. (2)

Red Teddy ist acht Jahre alt und wiegt 33 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 69 Zentimetern. Der kastrierte Mix wird von der Tierhilfe Franken e.V. vermittelt. Derzeit lebt er auf einer Pflegestelle in der Region.

Red ist ein echter Herzenshund, berichtet die Organisation. Obwohl der fuchsfarbene Mischling klug und wunderbar erzogen ist, wartet er bislang vergeblich auf eine neue Familie.

Dabei ist er im Alltag stets ein angenehmer Begleiter, der weiß, wie man sich zu benehmen hat. Gängige Grundkommandos beherrscht er aus dem Effeff.

Er genießt den Kontakt zu seinen Bezugspersonen, geht gerne spazieren und ist sehr gelehrig. Da er jagdliche Ambition mitbringt, sollen keine Katzen oder anderen Kleintiere in seinem neuen Zuhause leben.

Red will sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet werden: Vor allem Schnüffelspiele und "Nasenarbeit" machen ihm großen Spaß.