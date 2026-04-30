Besonderer Mix hofft auf Happy End: Wie kann man "Red Teddy" übersehen?
Nürnberg - Mischling "Red Teddy" wartet auf seiner Pflegestelle in Franken auf sein Happy End. Wer schenkt dem bildschönen Hund wieder Hoffnung?
Red Teddy ist acht Jahre alt und wiegt 33 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 69 Zentimetern. Der kastrierte Mix wird von der Tierhilfe Franken e.V. vermittelt. Derzeit lebt er auf einer Pflegestelle in der Region.
Red ist ein echter Herzenshund, berichtet die Organisation. Obwohl der fuchsfarbene Mischling klug und wunderbar erzogen ist, wartet er bislang vergeblich auf eine neue Familie.
Dabei ist er im Alltag stets ein angenehmer Begleiter, der weiß, wie man sich zu benehmen hat. Gängige Grundkommandos beherrscht er aus dem Effeff.
Er genießt den Kontakt zu seinen Bezugspersonen, geht gerne spazieren und ist sehr gelehrig. Da er jagdliche Ambition mitbringt, sollen keine Katzen oder anderen Kleintiere in seinem neuen Zuhause leben.
Red will sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet werden: Vor allem Schnüffelspiele und "Nasenarbeit" machen ihm großen Spaß.
Tierhilfe Franken: Hund will "Freund fürs Leben" sein
Mit Hündinnen versteht er sich gut, andere Rüden findet er eher überflüssig. Seine künftigen Halter sollten Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und Red souverän führen können. In seinem neuen Zuhause möchte er "Einzelprinz" bleiben.
Kinder ab etwa zehn Jahren sind kein Problem für den Rüden, er hat in der Vergangenheit bereits mit einem zwölfjährigen Jungen zusammengelebt.
"Wer einen treuen, gut erzogenen und loyalen Begleiter sucht, findet in Red Teddy einen ganz besonderen Freund fürs Leben", erklärt die Tierhilfe Franken.
Möchtest Du Red Teddy kennenlernen? Dann melde Dich im Büro Betzenstein unter der Telefonnummer 09244/9823166 oder direkt bei Irena Klinkowski unter der 0176/63195710 oder 09665/954121.
Weitere Informationen zur Arbeit der Tierhilfe und dem Vermittlungsablauf findest Du auch online auf www.tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Jutta Bauernschmitt/Tierhilfe Franken e.V. (2)