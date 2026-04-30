Frauen wollen zwei Hunde retten: Was dann passiert, haben sie nicht kommen sehen
Odessa (Ukraine) - Es klang nach einer simplen Rettungsaktion: An einer Bushaltestelle in der Ukraine waren kürzlich zwei kleine Hunde gesichtet worden. Eine Frau hatte die "Love Furry Friends" aus Odessa zu Hilfe gerufen. Doch vor Ort stellten die Damen fest, dass sie ein Problem hatten.
Während sich das Weibchen mit dem helleren Fell noch als recht zutraulich erwies, hatte seine Artgenossin höllische Angst vor den Tierschützerinnen.
Auch Love-Furry-Frontfrau Olena konnte trotz aller Lockmittel mit Leckerlis etc. nichts ausrichten. Schließlich traf das Team eine ungewöhnliche Entscheidung. Es ließ die kleine Hündin mit dem hellen Fell frei, damit sie zusammen mit der anderen Fellnase durch ein Zaunloch in einen Garten fliehen konnte.
Olena und ihren Kolleginnen blieb nichts anderes übrig, als das Loch zu schließen, damit die Streunerinnen nicht wieder aus dem Garten herauskommen konnten.
Zumindest dieser Plan ging auf. Doch die Love Furry Friends brachen zunächst ab. Erst am nächsten Tag kamen sie zurück.
YouTube-Video zeigt komplizierte Rettung der Hunde
Nach einer Absprache mit dem Gartenbesitzer versuchten die Frauen ihr Glück. Erneut erwies sich der schwarze Vierbeiner als äußerst scheu. Schließlich bauten die Tierschützerinnen eine Barriere auf, um ihn einzukesseln.
Letzten Endes schaffte es Olena mithilfe ihrer ausgezogenen Jacke, das Tier in ihre Hände zu bekommen. Dann ging es endlich mit den beiden Fellnasen zum Tierheim der Love Furry Friends.
Dort taute auch die kleine Hündin mit dem schwarzen Fell auf - vor allem, weil sie dort eine Streicheleinheit nach der anderen bekam, dazu natürlich gutes Futter. Was beiden Hunden noch fehlt, ist ein richtiges Zuhause.
Das Video, das die Rettung der Tiere zeigt, wurde am Wochenende auf dem YouTube-Kanal der Tierschützer veröffentlicht. Wer die Love Furry Friends bei ihrer gefährlichen Arbeit in der Ukraine unterstützen möchte, findet alle wichtigen Infos unter ihren Videos.
Titelfoto: YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel