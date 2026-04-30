30.04.2026 07:09 Frauen wollen zwei Hunde retten: Was dann passiert, haben sie nicht kommen sehen

Es klang nach einer simplen Rettungsaktion: An einer Bushaltestelle in der Ukraine waren zwei kleine Hunde gesichtet worden. Es lief jedoch anders als erwartet.

Von Christian Norm

Odessa (Ukraine) - Es klang nach einer simplen Rettungsaktion: An einer Bushaltestelle in der Ukraine waren kürzlich zwei kleine Hunde gesichtet worden. Eine Frau hatte die "Love Furry Friends" aus Odessa zu Hilfe gerufen. Doch vor Ort stellten die Damen fest, dass sie ein Problem hatten.

Besonders der schwarze Welpe entpuppte sich als extrem scheu. © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel Während sich das Weibchen mit dem helleren Fell noch als recht zutraulich erwies, hatte seine Artgenossin höllische Angst vor den Tierschützerinnen. Auch Love-Furry-Frontfrau Olena konnte trotz aller Lockmittel mit Leckerlis etc. nichts ausrichten. Schließlich traf das Team eine ungewöhnliche Entscheidung. Es ließ die kleine Hündin mit dem hellen Fell frei, damit sie zusammen mit der anderen Fellnase durch ein Zaunloch in einen Garten fliehen konnte. Olena und ihren Kolleginnen blieb nichts anderes übrig, als das Loch zu schließen, damit die Streunerinnen nicht wieder aus dem Garten herauskommen konnten. Hunde Hündin geht im Meer schwimmen: Was dann passiert, lässt Herzen höherschlagen Zumindest dieser Plan ging auf. Doch die Love Furry Friends brachen zunächst ab. Erst am nächsten Tag kamen sie zurück.

YouTube-Video zeigt komplizierte Rettung der Hunde