Wegen Überforderung abgegeben: Darum benötigt Sam Menschen mit Hunde-Erfahrung

Frankfurt am Main - Schäferhund-Freunde hingeschaut: Für den hübschen, etwa sechs Jahre alten Sam sucht das Tierheim in Frankfurt am Main Menschen mit Hundeerfahrung.

Sam ist erst einmal ein bisschen schüchtern und benötigt Zeit. © Bild- Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. e.V.

Der Malinois-Mix wurde im Tierheim abgegeben, weil sein vorheriger Besitzer schlicht und ergreifend mit dem sehr aktiven Rüden überfordert war. Deshalb benötigt Sam Bezugspersonen, die wissen, wie sie den Rüden körperlich und auch geistig auslasten können.

Und es gibt noch weitere Dinge, die im Umgang mit ihm zu beachten sind. Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, ist der Hund zunächst sehr zurückhaltend und auch ein bisschen unsicher. Viel erleben durfte er in seinem Leben wohl auch noch nicht.

Laute Geräusche - auch Kindergeschrei - könnten ihn zudem erschrecken, weshalb er nur an ein Zuhause in einer ruhigen Gegend vermittelt werden soll. Im Haushalt lebende Kinder sollten zudem nicht jünger als 16 Jahre alt sein.