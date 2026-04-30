Wegen Überforderung abgegeben: Darum benötigt Sam Menschen mit Hunde-Erfahrung
Frankfurt am Main - Schäferhund-Freunde hingeschaut: Für den hübschen, etwa sechs Jahre alten Sam sucht das Tierheim in Frankfurt am Main Menschen mit Hundeerfahrung.
Der Malinois-Mix wurde im Tierheim abgegeben, weil sein vorheriger Besitzer schlicht und ergreifend mit dem sehr aktiven Rüden überfordert war. Deshalb benötigt Sam Bezugspersonen, die wissen, wie sie den Rüden körperlich und auch geistig auslasten können.
Und es gibt noch weitere Dinge, die im Umgang mit ihm zu beachten sind. Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, ist der Hund zunächst sehr zurückhaltend und auch ein bisschen unsicher. Viel erleben durfte er in seinem Leben wohl auch noch nicht.
Laute Geräusche - auch Kindergeschrei - könnten ihn zudem erschrecken, weshalb er nur an ein Zuhause in einer ruhigen Gegend vermittelt werden soll. Im Haushalt lebende Kinder sollten zudem nicht jünger als 16 Jahre alt sein.
Malinois-Mix Sam benötigt etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen
Auf der Webseite wird auch erwähnt, dass Sam anfangs etwas Zeit benötige, um aufzutauen und nicht bedrängt werden möchte. Wenn er dann angekommen sei, nehme er von sich aus Kontakt auf. Und wenn er erst einmal Vertrauen gefasst habe, dann sei er ein überaus netter und treuer Hund, der schnell zum besten Freund werden kann.
An der Leine laufe er prinzipiell gut. Es könne allerdings sein, dass ihn beim Gassigehen mal die Angst packt. Seine neuen Menschen sollten also entsprechend reagieren können. Er sei stubenrein, kenne es im Auto mitzufahren und könne laut seinem Vorbesitzer auch mal stundenweise alleine zu Hause bleiben.
Einige Grundkommandos kenne er bereits, würde aber sicher auch gern neue lernen.
Ob er sich mit anderen Hunden verträgt, entscheide die Sympathie. Mit Katzen komme Sam nicht klar.
Ihr möchtet den feinen Kerl adoptieren? Dann könnt Ihr Euch gerne mit dem Tierheim in Frankfurt per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Bild- Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. e.V.