Ridgeback und Dobermann zeugen Nachwuchs: So sieht der Mischling aus

Frankfurt am Main - Seine Eltern sorgten dafür, dass Rüde Collin ein ganz besonderer Hund wird. Doch leider ist er in seinem derzeitigen Leben nicht gerade vom Glück geküsst und muss mit dem Frankfurter Tierheim vorliebnehmen.

Anfangs ist Collin meist noch etwas zurückhaltend und misstrauisch, weshalb etwaige Adoptanten auf jeden Fall Geduld und Gelassenheit an den Tag legen müssen. Anschließend muss geschaut werden, ob Collin den Kontakt auch zulässt.

Eine Mischung aus zwei so tollen Rassen wie einem Rhodesian Ridgeback und einem Dobermann sieht man nicht alle Tage.

Aus den beschriebenen Gründen können die Tierpfleger auch nur verantworten, Collin an Personen zu geben, die bereits explizite Erfahrung im Umgang mit größeren Hunden haben. Im Haushalt lebende Kinder sollten diese ebenfalls vorweisen können und noch dazu mindestens 16 Jahre alt sein.

Das komplette Hunde-ABC hat Collin noch nicht so richtig drauf. Gerade bei den Themen Leinenführigkeit und Hundebegegnungen hat der Mischlingsrüde noch Nachholbedarf. Da er rassenbedingt einen starken Charakter besitzt, sollten zukünftige Besitzer körperlich, aber auch erfahrungstechnisch in der Lage sein, mit Collin umgehen zu können.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Die Verantwortlichen des Tierschutzvereins Frankfurt am Main hoffen nun sehnlichst darauf, dass sich vertrauenswürdige Adoptanten für den süßen Mix-Rüden finden, die ihm die Zeit widmen, die er sich so sehr verdient hat und mit denen er sein Leben wieder in vollen Zügen genießen kann.

Etwaige Interessenten werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies telefonisch unter den Rufnummern 069423005 und 069423006 oder mithilfe des Kontaktformulars.