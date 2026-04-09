Biss-Attacke: Schäferhund reißt sich los und greift Rentner an

Weimar - Ein Schäferhund hat am Mittwoch in Weimar einen Fußgänger angegriffen.

Der Schäferhund hatte einen 74-Jährigen gebissen. (Symbolfoto) © dimakp/123RF

Wie die Polizei berichtet, habe sich der 60-jährige Hundehalter mit einer weiteren Person in der Bruno-Apitz-Straße aufgehalten, als sich der angeleinte Schäferhund losgerissen hatte.

Im Anschluss war der Vierbeiner auf einen zufällig vorbeikommenden Mann zugelaufen und hatte dem 74-Jährigen in den rechten Arm gebissen. Die Wunde des Seniors musste danach medizinisch versorgt werden.