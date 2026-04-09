Biss-Attacke: Schäferhund reißt sich los und greift Rentner an
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Weimar - Ein Schäferhund hat am Mittwoch in Weimar einen Fußgänger angegriffen.
Wie die Polizei berichtet, habe sich der 60-jährige Hundehalter mit einer weiteren Person in der Bruno-Apitz-Straße aufgehalten, als sich der angeleinte Schäferhund losgerissen hatte.
Im Anschluss war der Vierbeiner auf einen zufällig vorbeikommenden Mann zugelaufen und hatte dem 74-Jährigen in den rechten Arm gebissen. Die Wunde des Seniors musste danach medizinisch versorgt werden.
Der Schäferhund konnte unmittelbar nach der Attacke wieder eingefangen und gesichert werden. Laut Polizeiangaben werde in solchen Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
Titelfoto: dimakp/123RF