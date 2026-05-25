Hund hängt zwei Jahre im Tierheim fest: Was Pfleger dann erfahren, verschlägt ihnen die Sprache
Cincinnati (Ohio, USA) - Was für ein Pechvogel! Vor rund zwei Jahren wurde Rüde Marcus auf den Straßen von Cincinnati, Ohio, aufgegriffen. Für den Hund ging es damals direkt zur "Cincinnati Animal CARE". Was möglichst nur ein kurzer Aufenthalt werden sollte, entwickelte sich zu einer Neverending Story mit zahlreichen Wendungen. Letzten Endes saß der arme Vierbeiner kurz vor dem Pfingstwochenende 2026 immer noch in dem Tierheim fest. Was seine Pfleger dann durch einen Anruf erfuhren, verschlug ihnen die Sprache.
Am anderen Ende der Leitung war ein Mann namens Carlos, der behauptete, das Herrchen von Marcus zu sein! Was sich im ersten Moment absurd anhörte, konnte der Anrufer allerdings schnell mit alten Fotos von Marcus - den er Brick nannte - untermauern.
Die Fotos ließen "absolut keinen Zweifel" aufkommen, teilte das Tierheim am vergangenen Freitag auf Facebook mit. Dort postete die Cincinnati Animal CARE neben den alten auch neue Fotos ihres tierischen Dauergastes.
Besonders dramatisch: Marcus alias Brick ging es in den Tagen vor dem Anruf seines Herrchens so schlecht, dass man im Tierheim bereits seine Einschläferung plante.
Wie es zu alldem kommen konnte - und warum Carlos sich erst nach zwei Jahren gemeldet hatte, erklärte das Tierheim in dem umfangreichen Posting zum Glück auch.
Demzufolge war Brick vor etwa zwei Jahren aus dem Garten seines Herrchens entkommen, als er drei Rehen neugierig in ein angrenzendes Waldstück nachjagte. Zwei Fehler seines Besitzers sorgten dann für die schlimmste Zeit seines Hundelebens.
Tierheim berichtet in umfangreichem Posting über kuriose Hunde-Geschichte
Zum einen hatte Carlos seinen Vierbeiner nicht chippen lassen, zum anderen fragte er im falschen Tierheim nach ihm.
"Sein Besitzer Carlos suchte verzweifelt nach ihm in dem Tierheim, das seinem Zuhause am nächsten lag. Doch leider war der Hund dort nicht zu finden. Was Carlos zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Bei dem Tierheim, in dem er suchte, handelte es sich gar nicht um das zuständige Tierheim des Landkreises", schrieb die Cincinnati Animal CARE auf Facebook.
Brick wurde damals recht schnell gefunden und in das zuständige Tierheim eingeliefert. Sein Herrchen ahnte davon nichts. Ein Jahr saß der Rüde fest. Schließlich gab ihm eine Pflegefamilie eine Chance. Erst nach einem Jahr nahm ihn jemand für immer bei sich auf.
Dieses "für immer" hielt allerdings nur kurz. Brick wurde schon bald als Streuner auf der Straße gefunden - und in sein altes Tierheim gebracht. Zurück im Zwinger brach für den Hund eine Welt zusammen. Als das Team beriet, ihn durch Einschläfern von seinem Leid zu erlösen, ging ein Aufschrei durchs Tierheim.
In den sozialen Medien wurde ein Aufruf gestartet, um Brick zu retten. Durch die mediale Aufmerksamkeit erreichte Carlos die Nachricht, wo sich sein Fellfreund aufhielt. Es war der Moment, in dem der Weg für Bricks Happy End geebnet wurde.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/Cincinnati Animal CARE