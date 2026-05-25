25.05.2026 17:05 Hund hängt zwei Jahre im Tierheim fest: Was Pfleger dann erfahren, verschlägt ihnen die Sprache

Vor rund zwei Jahren wurde Rüde Marcus auf den Straßen von Cincinnati aufgegriffen. Was seine Pfleger dann erfuhren, verschlug ihnen die Sprache.

Von Christian Norm

Cincinnati (Ohio, USA) - Was für ein Pechvogel! Vor rund zwei Jahren wurde Rüde Marcus auf den Straßen von Cincinnati, Ohio, aufgegriffen. Für den Hund ging es damals direkt zur "Cincinnati Animal CARE". Was möglichst nur ein kurzer Aufenthalt werden sollte, entwickelte sich zu einer Neverending Story mit zahlreichen Wendungen. Letzten Endes saß der arme Vierbeiner kurz vor dem Pfingstwochenende 2026 immer noch in dem Tierheim fest. Was seine Pfleger dann durch einen Anruf erfuhren, verschlug ihnen die Sprache.

So süß sah die Fellnase als Welpe aus. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Cincinnati Animal CARE Am anderen Ende der Leitung war ein Mann namens Carlos, der behauptete, das Herrchen von Marcus zu sein! Was sich im ersten Moment absurd anhörte, konnte der Anrufer allerdings schnell mit alten Fotos von Marcus - den er Brick nannte - untermauern. Die Fotos ließen "absolut keinen Zweifel" aufkommen, teilte das Tierheim am vergangenen Freitag auf Facebook mit. Dort postete die Cincinnati Animal CARE neben den alten auch neue Fotos ihres tierischen Dauergastes. Besonders dramatisch: Marcus alias Brick ging es in den Tagen vor dem Anruf seines Herrchens so schlecht, dass man im Tierheim bereits seine Einschläferung plante. Hunde Tierheim vermittelt Hund: Was Pflegerin Tage später erfährt, bricht nicht nur ihr Herz Wie es zu alldem kommen konnte - und warum Carlos sich erst nach zwei Jahren gemeldet hatte, erklärte das Tierheim in dem umfangreichen Posting zum Glück auch. Demzufolge war Brick vor etwa zwei Jahren aus dem Garten seines Herrchens entkommen, als er drei Rehen neugierig in ein angrenzendes Waldstück nachjagte. Zwei Fehler seines Besitzers sorgten dann für die schlimmste Zeit seines Hundelebens.

Tierheim berichtet in umfangreichem Posting über kuriose Hunde-Geschichte