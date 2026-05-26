Kaum ein Jahr alt und schon ohne Zuhause: Hündin Amy muss ihr Bündel packen
Nürnberg/Betzenstein - Die Tierhilfe Franken e. V. sucht ein neues Zuhause für Pinscher-Mix "Amy Floh". Findet die kleine Hündin ihr Happy End?
Amy ist gerade mal ein Jahr alt und sucht schon einen neuen Besitzer. Derzeit wartet sie bei einer Pflegefamilie in Franken auf ihr Glück. Die sechs Kilogramm schwere Hündin hat eine handliche Schulterhöhe von 36 Zentimetern.
Sie wurde laut Tierhilfe als Welpe angeschafft und lebte dann bei einer jungen Frau in Nürnberg. Da ihre Besitzerin psychisch krank wurde, konnte sie sich nicht mehr ausreichend um die Bedürfnisse der jungen, agilen Hündin kümmern.
Sie ist eine sehr menschenbezogene Hündin, die jede Aufmerksamkeit genießt, erklärt die Tierhilfe. "Am liebsten schläft sie eng an ihren Menschen gekuschelt im Bett unter der Decke", stellt man auf ihrer Pflegestelle fest.
Als Pinscher-Mix bringt Amy Sportsgeist und Bewegungsdrang mit: Sie freut sich über gemeinsame Aktivitäten mit ihren Menschen und will beschäftigt werden.
Tierhilfe Franken sucht neues Zuhause für jungen Pinscher-Mischling
Entsprechend ihrer Rasse ist sie auch jagdlich ambitioniert unterwegs. Katzen und andere Kleintiere gehören daher nicht zu ihren Freunden. Anderen Hunden begegnet die kleine Dame sehr sozial und findet es toll, mit ihnen zu toben.
Altersgemäß muss Amy noch dazulernen. Kommandos wie "Sitz" und der Rückruf funktionieren schon ganz gut, am Alleinbleiben muss noch gearbeitet werden. Der Besuch einer guten Hundeschule würde Amy sicherlich guttun und sie mit ihrem künftigen Herrchen oder Frauchen zusammenschweißen.
Mit Kindern versteht sich Amy prima. Sie sollten allerdings schon standfest sein und einen respektvollen Umgang mit Haustieren beherrschen.
Möchtest Du Amy Floh kennenlernen? Dann melde Dich im Büro Betzenstein unter der Telefonnummer 09244/9823166. Weitere Informationen zum Vermittlungsablauf und zur Arbeit der Tierhilfe findest Du unter www.tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)