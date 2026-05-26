Kaum ein Jahr alt und schon ohne Zuhause: Hündin Amy muss ihr Bündel packen

Nürnberg/Betzenstein - Die Tierhilfe Franken e. V. sucht ein neues Zuhause für Pinscher-Mix "Amy Floh". Findet die kleine Hündin ihr Happy End?

Amy Floh ist gerade mal ein Jahr alt und bereit für ein neues Abenteuer. © Tierhilfe Franken e.V.

Amy ist gerade mal ein Jahr alt und sucht schon einen neuen Besitzer. Derzeit wartet sie bei einer Pflegefamilie in Franken auf ihr Glück. Die sechs Kilogramm schwere Hündin hat eine handliche Schulterhöhe von 36 Zentimetern.

Sie wurde laut Tierhilfe als Welpe angeschafft und lebte dann bei einer jungen Frau in Nürnberg. Da ihre Besitzerin psychisch krank wurde, konnte sie sich nicht mehr ausreichend um die Bedürfnisse der jungen, agilen Hündin kümmern.

Sie ist eine sehr menschenbezogene Hündin, die jede Aufmerksamkeit genießt, erklärt die Tierhilfe. "Am liebsten schläft sie eng an ihren Menschen gekuschelt im Bett unter der Decke", stellt man auf ihrer Pflegestelle fest.

Als Pinscher-Mix bringt Amy Sportsgeist und Bewegungsdrang mit: Sie freut sich über gemeinsame Aktivitäten mit ihren Menschen und will beschäftigt werden.