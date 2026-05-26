Hündin bringt Frau dazu, ihr zu folgen: Was die Tierfreundin dann sieht, lässt ihr Herz zerfließen

Odessa (Ukraine) - Eigentlich wollte sie nur ein paar streunende Hunde aus der Gegend füttern. Doch dann kam eine aufgeregte Hündin auf Olena von den "Love Furry Friends" aus Odessa zugelaufen. Schnell wurde der Tierschützerin klar, dass die Fellnase wollte, dass sie ihr folgt. Also ging ihr die Ukrainerin zusammen mit ihrem Kamerateam nach. Immer wieder drehte sich die Hündin um, um sicherzugehen, dass Olena wirklich mitkam. Was die Frau schließlich zu sehen bekam, ließ ihr Herz zerfließen.

Diese Hündin brachte Tierschützerin Olena dazu, ihr zu folgen. © Bildmontage: YouTube/Screenshots/Love Furry Friends - Rescue Channel

Das Weibchen hatte sie die Straße entlang zu einem verlassenen Haus geführt. Dort warteten bereits vier Welpen sehnsüchtig auf die Rückkehr ihrer Mama.

Olena und ihr Team waren begeistert, wie viel Vertrauen die Hündin in sie setzte und wie verzweifelt sie die Hilfe der Love Furry Friends in Anspruch nahm, um ihre Babys zu retten.

Diese hatten jedoch ganz andere Sorgen: Sie wollten so schnell wie möglich eine neue Portion Milch von ihrer Mutter. Kurz nachdem die Hündin mit Olena aufgetaucht war, "dockten" die ersten Welpen schon bei ihr an.

Damit sie nicht zu kurz kam, gab es kurz nach der Fütterung etwas zu fressen für sie. Olena hatte schließlich den ganzen Sack mit Hundefutter mitgenommen.

Danach sollte es für die Tiere ins Auto gehen. Aber klappte das auch?