Golden Retriever stirbt mit nur vier Jahren: Bei neuem Hund macht Besitzerin alles anders

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Der Hund einer Polin verstarb mit nur viereinhalb Jahren, weshalb sie bei ihrem neuen Haustier alles anders macht und bewusst auf die Ernährung achtet.

Von Helena Lanke

Polen - Nach dem plötzlichen Verlust des geliebten Hundes möchte eine Besitzerin beim neuen Tier nun alles anders machen. Besonders die Ernährung stellte sie für ihren zweiten Vierbeiner jetzt komplett um.

Charlie spendete nach dem Tod von Ewas Hündin Maya viel Trost.
Charlie spendete nach dem Tod von Ewas Hündin Maya viel Trost.  © Screenshot/Instagram/charlie______boy

"Maya ist mit mir um die halbe Welt geflogen und hat sich wunderbar in ihr völlig neues Leben in Polen eingelebt", erklärte die Besitzerin gegenüber Newsweek. Die Hündin liebte andere Hunde, kalte Winterspaziergänge und schien allgemein sehr glücklich in ihrem neuen Zuhause zu sein.

Doch nur wenige Monate später verstarb Maya im Alter von nur viereinhalb Jahren. Es wird davon ausgegangen, dass der plötzliche Tod von einer Magendrehung kam - "etwas, das passieren kann, wenn Hunde zu schnell fressen", so Ewa.

"Was alles noch herzzerreißender machte, war, dass Maya ein kerngesunder Hund war." Diese Erfahrung habe die Hunde-Mama völlig verändert.

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"Als Maya starb, begann ich alles infrage zu stellen, was ich über Hunde zu wissen glaubte - Ernährung, Verdauung, Zutaten, Fütterungsgewohnheiten … einfach alles", so die 40-Jährige.

Dann kam Charlie in ihr Leben, ihr neuer Golden Retriever, und habe nach der schmerzhaften Zeit viel Licht in Ewas Leben gebracht.

Bei Charlie achtet sie auf viele Dinge

Charlie lebt ein glückliches Leben in Polen.
Charlie lebt ein glückliches Leben in Polen.  © Screenshot/Instagram/charlie______boy

Ewa begann auf viele Dinge besonders zu achten. So besorgte sie sich beispielsweise gleich als Erstes einen Anti-Schling-Fressnapf, der für die Verdauung besonders wichtig sein soll.

Außerdem bekommt Charlie nun Futter in einer besseren Qualität sowie natürliche Kauartikel - die bunten Leckerli aus einer Tierhandlung können stark verarbeitet sein.

Die Hundebesitzerin empfahl ihrer Community via Instagram, dass man nicht nach der Devise "voller Magen = gesunder Hund" handeln, sondern die Gesundheit des Nervensystems fördern soll.

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"Das Video sollte niemals wie ein professioneller Ratschlag klingen - ich wollte lediglich meine persönlichen Erfahrungen und Veränderungen teilen, die der Verlust meines geliebten Hundes mit sich brachte."

"Man lernt mit der Zeit so viel. Und manche Lektionen verändern einen für immer", nahm Ewa an, dass viele Besitzer das gern eher gewusst hätten.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/Instagram/charlie______boy

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