27.05.2026 12:08 Staffordshire Bullterrier und Dalmatiner paaren sich ungeplant: So sieht der Welpe aus

Welpe "Crash" aus Großbritannien ist eine Kreuzung aus Staffordshire Bullterrier und Dalmatiner.

Von Anne-Sophie Mielke

Brighton - Wer sich schon immer mal gefragt hat, wie die Kreuzung aus einem Staffordshire Bullterrier und Dalmatiner aussieht, bekommt dank eines unaufmerksamen Züchters aus Großbritannien nun eine Antwort. Bei ihm konnten sich die beiden Hunderassen unbemerkt paaren und mehrere Welpen züchten. Einer davon ist Crash - der, wie sein Name schon vermuten lässt, keinen einfachen Start ins Leben hatte.

Diese Kombination war eigentlich nicht geplant! Bei einem Züchter in Großbritannien paarten sich versehentlich ein Staffordshire Bullterrier und ein Dalmatiner. (Symbolfoto) © Bildmontage/123rf/ xolodan, 123rf/liudmilachernetska Maddie McDonald und ihr Partner Liam Williams hatte sich Anfang April dafür entschiedenen, nach dem Tod ihres Haustieres einen Vierbeiner zu adoptieren. Der Welpe stammte laut der Britin aus einem "ungeplanten Wurf", wie sie gegenüber Newsweek berichtet. Ein Züchter hatte seinen Staffordshire Bull Terrier aus Versehen einen Moment zu lange unbeaufsichtigt mit dem Dalmatiner eines Freundes gelassen - mit weitreichenden Folgen. Als das Paar aus Brighton seinen "Crash" abholte, sah er rein äußerlich erst einmal aus wie ein typischer schwarz-weißer Dalmatiner. Hunde Von Frauchen im Stich gelassen: Nina muss zweimal unters Messer, gibt aber nicht auf Schnell wurde aber klar, dass der Vierbeiner den muskulösen Körperbau eines Stafford Bullterriers geerbt hatte. "Mit gerade einmal 14 Wochen wiegt er bereits 14 Kilogramm", so Maddie. Sie und Liam vermuten, dass der Rüde wohl so groß wie ein Dalmatiner werden wird, aber gleichzeitig so stämmig wie ein "Staffy". Vom Charakter her hätte er demnach auch deutlich mehr vom Bullterrier. "Er möchte absolut alles anknabbern."

Passender hätte der Name nicht sein können: Der Welpe aus der ungeplanten Paarung wurde "Crash" genannt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/crashthedaffy

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