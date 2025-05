Border Collie trifft zum ersten Mal auf Baby, doch ihm ist etwas anderes viel wichtiger

Gold Coast (Australien) - Als Brooke Thomo (30) Mutter wurde, fieberte sie sehr auf den Moment hin, in dem ihr Neugeborenes auf ihre Seelenverwandte - Hündin Cedar - treffen würde. Als es schließlich so weit war, passierte etwas, das die Australierin nicht erwartet hatte und trotzdem nicht überraschend fand.

Alles in Kürze

Der Moment, als Brooke Thomo nach der Geburt ihres Sohnes ihrer Hündin Cedar begegnete, war magisch. © Collage: Screenshots/Instagram/@cedarandsprinkle

Jede erste Begegnung nach der Geburt ist für die frischgebackene Mutter etwas ganz Besonderes - vor allem, wenn die Hormone eh noch Achterbahn fahren. Doch Border Collie Cedar trieb das Ganze wirklich auf die Spitze.

Als man die Hündin zum Baby und der stolzen Mami brachte, stürzte sich der Vierbeiner wie zu erwarten natürlich als Erstes auf den winzigen Säugling und beschnupperte den neuen Erdbewohner ausgiebig.

Trotzdem sollte dies nur Sekunden dauern, denn Hündin Cedar widmete ihre Aufmerksamkeit daraufhin ihrem Frauchen und schien sich besorgt nach deren Zustand zu erkundigen, indem sie ihre Schnauze sanft an den Hals ihrer Besitzerin schob und dort verweilen ließ. Ganz so, als würde das Tier zur Australierin sagen wollen - "Ich hoffe, es geht dir gut. Du hast es geschafft!".

In einem Video sieht man, wie Cedar Brooke noch einen intensiven Blick zuwarf, um ihr vielleicht zu zeigen, dass sich jetzt zwar so gut wie alles um das Baby drehen wird, ihr Frauchen für sie aber noch immer an erster Stelle steht. Danach gab es noch eine liebevolle Umarmung auf Hunde-Art.