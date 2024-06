Border Collies bekommen kleines Kätzchen: Die Reaktion der Hunde spricht Bände

Kildare (Irland) - Roxy und Luna konnten ihre Augen nicht mehr von ihrer neuen Mitbewohnerin lassen. Die zwei Border Collies verliebten sich in ein kleines Kätzchen.

In einem Video, das auf dem TikTok-Kanal "annamartinez.ie" geteilt wurde, starren Roxy und Luna den kleinen Neuankömmling namens Marisol liebevoll an.

Border Collies sind Arbeits- und Hütehunde, die sensible Charakterzüge aufweisen und ihren Besitzern viel Aufmerksamkeit abverlangen. Daher sind sie vor allem für erfahrene Hundebesitzer geeignet.

"Die Hunde haben sich zwar an die Katzen gewöhnt und lieben jede einzelne", sagte Anna gegenüber Newsweek - "aber es ist schwer, den Hütetrieb der Rasse zu ignorieren".

Roxy und Luna hatten bereits mehrere Katzen bei sich zu Hause. Die Border Collies gelten als aufgeweckt, energiegeladen und intelligent. © Collage: Screenshot/TikTok/@annamartinez.ie

Noch interessanter wird das Video durch die sehr unterschiedlichen Gesichtsausdrücke der beiden Hunde, die das winzige Kätzchen anstarren. Während der eine eher ernst und besorgt aussieht, zeigt der andere ein breites, glückliches Lächeln.



Anna sagte gegenüber Newsweek, sie glaube, dass die Reaktion ihrer Border Collies beweise, dass es "völlig erfunden ist, dass Katzen und Hunde Feinde sind oder sich nicht vertragen". Im Laufe der vergangenen Jahre habe sie bereits sieben Katzen gerettet oder in Pflege genommen und ihre Collies hätten jede einzelne von ihnen geliebt.

"Sie sind instinktiv Hütehunde, also müssen sie natürlich immer wissen, wo die Katze gerade ist. Wenn ich Marisols Namen rufe, gehen die Hunde sofort zu ihr", sagte Anna.

Auf TikTok fand das süße Tiervideo hohen Anklang. "Wer starrt nicht gern auf niedliche Katzen?", fragte ein Zuschauer. Ein anderer scherzte: "Genau so schaue ich am Abend auf mein chinesisches Essen in der Mikrowelle und warte auf das 'Ping'-Zeichen."