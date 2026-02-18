Boxer-Mix Anubis sucht geduldige Menschen für seinen Neuanfang

Berlin - Seit Ende 2025 lebt Boxer-Mix Anubis (8) im Berliner Tierheim. Der Hund wünscht sich vor allem eines: einen liebevollen Neuanfang bei erfahrenen Menschen, die ihm Sicherheit, Struktur und ein Zuhause auf Lebenszeit schenken.

Boxer-Mix Anubis (8) lebt aktuell im Berliner Tierheim. © Tierheim Berlin

Der Rüde kommt aus einer tierschutzrechtlichen Sicherstellung. Anubis zeigt sich im Tierheim als freundlicher, aufmerksamer Hund, der Menschen sehr zugetan ist.

Er ist neugierig, interessiert an seiner Umgebung und dank seiner Futterfreude hervorragend fürs Training geeignet. Trotz seiner positiven Art bringt er aber noch einiges an Lernbedarf mit: Draußen ist er schnell aufgeregt, seine Leine steht häufig etwas unter Spannung, auch wenn er dabei nicht stark zieht.

Mit Geduld, klarer Führung und regelmäßiger Übung hat er aber das Potenzial, sich zu einem angenehmen Begleiter zu entwickeln.

Wichtig ist für den Boxer-Mix ein ruhiges Umfeld mit geduldigen Menschen, die ihm helfen, seine Energie in kontrollierte Bahnen zu lenken. Anubis sollte lernen, zur Ruhe zu kommen und Impulse besser im Zaum zu halten – klare Strukturen und belohnungsbasiertes Training sind dafür essenziell.

Kommandos wie "Sitz", Blickkontakt und Leinenführigkeit lassen sich mit seiner Lernfreude und Motivation gut festigen. Kleine Aufgaben, Nasenarbeit und feste Rituale geben ihm Halt und fördern zugleich die Bindung zu seinen Menschen.