Kleine Spitz-Dame landet als Fundhund im Tierheim: Zara ist noch ziemlich jung

Troisdorf - Vor einer Weile zog mit Kleinspitz-Dame Zara eine niedliche Vierbeinerin ins Tierheim Troisdorf bei Köln , die seither auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist. Die hübsche Hundedame muss noch einiges lernen.

Zara kam vor einiger Zeit als Fundhündin ins Troisdorfer Tierheim. © Instagram/tierheim__troisdorf

Wie die Troisdorfer Tierretter auf ihrer Website informierten, war die niedliche weiße Hündin als Fundtier in der Einrichtung gelandet, weshalb ihre Vergangenheit im Dunklen liegt. Wo Zara vorher gelebt hat und warum sie ihr altes Zuhause verlassen musste, blieb daher ungeklärt.

Im Tierheim musste die kleine, etwa drei Jahre alte Hundelady sich dann erst einmal an die neue Umgebung gewöhnen, wobei die Pfleger ihren Charakter studierten und rasch feststellten, dass sie sich zwar häufig von ihrer frechen Seite zeigt, "im Kern jedoch einfach eine unsichere Hündin" sei.

Zara wird demnach wohl etwas Zeit benötigen, bis sie Vertrauen zu ihren Menschen fassen kann. Bedrängt man die kleine Fellnase oder verlangt zu viel von ihr auf einmal, setzt sie "zur Kommunikation auch schon mal ihre Zähnchen ein", wie ihre Pfleger berichteten.

Typisch für ihre Rasse bellt Zara gerne alles und jeden an, was unter konsequenter Führung aber in vernünftige Bahnen zu lenken sei, wie die Mitarbeiter sich sicher waren. Für ihren quirligen Schützling suchen die Tierretter daher nach Menschen, die bereit sind, mit der Vierbeinerin zu arbeiten.