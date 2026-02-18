Nur ein Auge, aber voller Hoffnung: Wer gibt Chihuahua-Mischling Chico eine zweite Chance?
Hamburg - Er hat zwar nur ein Auge, aber dennoch einen Blick, der mitten ins Herz trifft: Der rotbraune Chihuahua-Mischling Chico sitzt seit Januar 2026 im Hamburger Tierheim und wartet auf ein neues Zuhause.
Geboren circa 2016, ist er gerade einmal 22 Zentimeter klein und wiegt zarte 4,3 Kilogramm. Der Vierbeiner kam als Abgabehund ins Tierheim.
Sein Charakter lässt sich als eher ängstlich und unsicher beschreiben. Fremden begegnet er mit Vorsicht, laute Geräusche lassen ihn erschrecken und an der Leine fehlt ihm noch das nötige Vertrauen.
Besonders zu Beginn bleibt er lieber im Hintergrund, ruhig und zurückhaltend. Doch wer genau hinschaut, erkennt: In ihm steckt viel mehr. Mit Artgenossen versteht sich Chico gut. Seine Hundekumpels geben ihm Halt und genau das braucht er, heißt es auf der Website des Tierheims. Durch sie fasst er täglich ein kleines Stück mehr Mut.
In besonders guten Momenten lässt er sich sogar zaghaft streicheln. Deshalb wünschen sich die Tierpfleger für ihn idealerweise ein Zuhause als Zweithund. Ein souveräner Vierbeiner an seiner Seite würde ihm den Start erleichtern und auch seinen Menschen helfen, Zugang zu seinem sensiblen Wesen zu finden.
Seine Vergangenheit wurde durch einen schweren Schicksalsschlag geprägt: In seinem früheren Zuhause verlor Chico bei einem Autounfall ein Auge. Doch der tapfere Rüde kommt damit gut zurecht. Zusätzlich wurde bei ihm im Tierheim eine Zahnsanierung durchgeführt. Gesundheitlich ist er nun bereit für einen Neustart.
Was Chico jetzt braucht, ist ein ruhiges Zuhause ohne Kinder. Alleine bleiben kann er bislang noch nicht und muss das erst behutsam lernen. Gesucht werden daher Menschen mit Geduld, Einfühlungsvermögen und dem Wunsch, einem schüchternen Senior Zeit zu schenken.
Wer dem kleinen Chico ein liebevolles und geduldiges Zuhause schenken möchte, kann sich mit einer ausgefüllten Selbstauskunft bei [email protected] melden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.