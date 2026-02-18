Nur ein Auge, aber voller Hoffnung: Wer gibt Chihuahua-Mischling Chico eine zweite Chance?

Hamburg - Er hat zwar nur ein Auge, aber dennoch einen Blick, der mitten ins Herz trifft: Der rotbraune Chihuahua-Mischling Chico sitzt seit Januar 2026 im Hamburger Tierheim und wartet auf ein neues Zuhause.

Der rotbraune Chihuahua-Mischling Chico sitzt seit Januar 2026 im Hamburger Tierheim und wartet auf ein neues Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Geboren circa 2016, ist er gerade einmal 22 Zentimeter klein und wiegt zarte 4,3 Kilogramm. Der Vierbeiner kam als Abgabehund ins Tierheim.

Sein Charakter lässt sich als eher ängstlich und unsicher beschreiben. Fremden begegnet er mit Vorsicht, laute Geräusche lassen ihn erschrecken und an der Leine fehlt ihm noch das nötige Vertrauen.

Besonders zu Beginn bleibt er lieber im Hintergrund, ruhig und zurückhaltend. Doch wer genau hinschaut, erkennt: In ihm steckt viel mehr. Mit Artgenossen versteht sich Chico gut. Seine Hundekumpels geben ihm Halt und genau das braucht er, heißt es auf der Website des Tierheims. Durch sie fasst er täglich ein kleines Stück mehr Mut.

In besonders guten Momenten lässt er sich sogar zaghaft streicheln. Deshalb wünschen sich die Tierpfleger für ihn idealerweise ein Zuhause als Zweithund. Ein souveräner Vierbeiner an seiner Seite würde ihm den Start erleichtern und auch seinen Menschen helfen, Zugang zu seinem sensiblen Wesen zu finden.