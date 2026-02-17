 1.110

Welpen auf Friedhof ausgesetzt: Was die Retter dort sehen, bricht ihnen das Herz

In Texas mussten Tierschützer eine Hündin und ihre Welpen von einem Friedhof retten. Dort war die Hundefamilie ausgesetzt worden.

Von Anne-Sophie Mielke

Cleveland (USA) - Als Tierschützer einen Hinweis bekamen, dass Welpen auf einem Friedhof ausgesetzt worden waren, handelten sie sofort. Was sie allerdings nicht ahnten: Vor Ort wartete noch jemand auf ihre Hilfe.

Auf einem Friedhof in Cleveland war ein Wurf Welpen ausgesetzt worden.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/lisanoblebrathilton

Lisa Noble Brat Hilton war mit ihrem Team sofort zur Ruhestätte im texanischen Cleveland geeilt, als man auf den Wurf Hundebabys aufmerksam geworden war. Doch auf dem Friedhofsgelände tapsten nicht nur sieben winzige Welpen umher, auch ihre Mutter war vom einstigen Besitzer zurückgelassen worden.

Die anfängliche Sorge, dass die Hündin die Rettungsaktion durch mögliches Misstrauen den fremden Menschen gegenüber erschweren könnte, löste sich aber in Sekunden in Luft auf.

Der ausgesetzte Vierbeiner machte den Rettern von Anfang an klar, wie glücklich er über ihre Anwesenheit war, und bettelte die Tierschützer regelrecht um Hilfe an.

Mit wedelndem Schwanz und in unterwürfiger Haltung näherte sich die siebenfache Hundemama ohne zu zögern Lisas Team, das sich sehr über den Ausgang dieser Rettungsaktion freute.

Hündin mit sieben Welpen auf Friedhof ausgesetzt

Überraschenderweise war auch die Mutter der Hundebabys vor Ort und bettelte die Tierschützer um Hilfe an.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/lisanoblebrathilton

"Sie warf mich fast um", erinnert sich die US-Amerikanerin, die den Moment des Kennenlernens auf Video festhielt. "Sie war so aufgeregt."

Zunächst versorgte man die kleine Hundefamilie mit Wasser und Futter, ehe sie in einen Transporter verladen wurden. Auch dies klappte völlig problemlos - gerade so, als würden die Tiere wissen, dass diese Menschen ihnen nur Gutes wollen.

Nach einer tierärztlichen Untersuchung dürfen die acht Hunde bei Lisa jetzt erst mal zur Ruhe kommen. Der Vermittlung an ein liebevolles Zuhause sieht die Retterin positiv entgegen: "Die Mama ist so lieb, zärtlich und dankbar - sie wird eine tolle Begleiterin sein." Die Hündin würde zudem "super an der Leine" laufen.

Sobald die Welpen alt genug sind, um von ihrer Mama getrennt zu werden, soll auch für sie jeweils ein passendes Heim gefunden werden.

