Welpen auf Friedhof ausgesetzt: Was die Retter dort sehen, bricht ihnen das Herz

Cleveland (USA) - Als Tierschützer einen Hinweis bekamen, dass Welpen auf einem Friedhof ausgesetzt worden waren, handelten sie sofort. Was sie allerdings nicht ahnten: Vor Ort wartete noch jemand auf ihre Hilfe.

Auf einem Friedhof in Cleveland war ein Wurf Welpen ausgesetzt worden. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/lisanoblebrathilton

Lisa Noble Brat Hilton war mit ihrem Team sofort zur Ruhestätte im texanischen Cleveland geeilt, als man auf den Wurf Hundebabys aufmerksam geworden war. Doch auf dem Friedhofsgelände tapsten nicht nur sieben winzige Welpen umher, auch ihre Mutter war vom einstigen Besitzer zurückgelassen worden.

Die anfängliche Sorge, dass die Hündin die Rettungsaktion durch mögliches Misstrauen den fremden Menschen gegenüber erschweren könnte, löste sich aber in Sekunden in Luft auf.

Der ausgesetzte Vierbeiner machte den Rettern von Anfang an klar, wie glücklich er über ihre Anwesenheit war, und bettelte die Tierschützer regelrecht um Hilfe an.

Mit wedelndem Schwanz und in unterwürfiger Haltung näherte sich die siebenfache Hundemama ohne zu zögern Lisas Team, das sich sehr über den Ausgang dieser Rettungsaktion freute.