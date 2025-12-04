Brutaler Hundeangriff beim Spaziergang: Ein Tier totgebissen
Von Sebastian Münster, Christian Rüdiger
Mühlhausen - Folgenschwerer und zugleich tödlicher Angriff in Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis.
Ein Mann, eine Frau und ihre beiden Hunde sind laut Polizeiangaben von zwei freilaufenden Kangal-Hirtenhunden angegriffen worden.
Die beiden Tiere attackierten demnach am Mittwochvormittag die Spaziergänger und ihre Vierbeiner und verletzten eines davon so schwer, dass es daraufhin starb.
Auch der Mann wurde verletzt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.
Die beiden freilaufenden Kangal-Hirtenhunde seien später von ihrem Besitzer eingefangen worden, heißt es. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.
