Brutaler Hundeangriff beim Spaziergang: Ein Tier totgebissen

Mühlhausen - Folgenschwerer und zugleich tödlicher Angriff in Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis.

Die Hunde wurden nach dem Angriff von ihrem Halter eingefangen. (Symbolfoto) © 123RF/ahaltekin4ik

Ein Mann, eine Frau und ihre beiden Hunde sind laut Polizeiangaben von zwei freilaufenden Kangal-Hirtenhunden angegriffen worden.

Die beiden Tiere attackierten demnach am Mittwochvormittag die Spaziergänger und ihre Vierbeiner und verletzten eines davon so schwer, dass es daraufhin starb.

Auch der Mann wurde verletzt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.