Schäferhund-Mix sehr emotional: Bobbi hofft auf zweite Chance

München - Schäferhund-Mix Rüde Bobbi kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim . Nun hofft er auf ein neues Zuhause bei liebevollen Menschen.

Schäferhund-Mix Bobbi hofft auf erfahrene Halter, die ihn souverän führen können. © Tierheim München (2)

Er wurde im Januar 2018 geboren und wiegt 37,3 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 60 Zentimetern.



Bobbi ist ein temperamentvoller und aufgeweckter Rüde, der eine konsequente und sichere Führung braucht. "Er neigt dazu, sich in bestimmte Situationen hineinzusteigern", berichten seine Pfleger. Ein ausgeglichenes Umfeld ist daher wichtig für ihn, um zur Ruhe zu kommen.

Mit anderen Hunden ist Bobbi nur bedingt verträglich: Hündinnen mag er je nach Sympathie, mit Rüden versteht er sich in der Regel nicht. Vertrauten Menschen gegenüber ist er sehr anhänglich und verschmust. Vor allem bei seiner Bezugspersonen genießt er Nähe und Aufmerksamkeit.

Bisher durfte der Rüde noch nicht viel kennenlernen. Künftige Halter sollten ihn deshalb Schritt für Schritt an neue Reize heranführen. "Der Besuch einer Hundeschule wäre für ihn auf jeden Fall empfehlenswert, um gemeinsam mit seinen Menschen an seiner Orientierung und Gelassenheit zu arbeiten", empfiehlt das Tierheim.

Idealerweise haben seine neuen Halter Erfahrung im Umgang mit Schäferhunden. Kinder im Haushalt sollten bereits älter sein. Mit Geduld und der richtigen Führung wird aus Bobbi ein lebensfroher Begleiter werden.

Möchtest Du Bobbi eine Chance geben? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000200 im Hundehaus 2 und lerne ihn bei einem Besuch kennen.