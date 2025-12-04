Schäferhund-Mix sehr emotional: Bobbi hofft auf zweite Chance
München - Schäferhund-Mix Rüde Bobbi kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim. Nun hofft er auf ein neues Zuhause bei liebevollen Menschen.
Er wurde im Januar 2018 geboren und wiegt 37,3 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 60 Zentimetern.
Bobbi ist ein temperamentvoller und aufgeweckter Rüde, der eine konsequente und sichere Führung braucht. "Er neigt dazu, sich in bestimmte Situationen hineinzusteigern", berichten seine Pfleger. Ein ausgeglichenes Umfeld ist daher wichtig für ihn, um zur Ruhe zu kommen.
Mit anderen Hunden ist Bobbi nur bedingt verträglich: Hündinnen mag er je nach Sympathie, mit Rüden versteht er sich in der Regel nicht. Vertrauten Menschen gegenüber ist er sehr anhänglich und verschmust. Vor allem bei seiner Bezugspersonen genießt er Nähe und Aufmerksamkeit.
Bisher durfte der Rüde noch nicht viel kennenlernen. Künftige Halter sollten ihn deshalb Schritt für Schritt an neue Reize heranführen. "Der Besuch einer Hundeschule wäre für ihn auf jeden Fall empfehlenswert, um gemeinsam mit seinen Menschen an seiner Orientierung und Gelassenheit zu arbeiten", empfiehlt das Tierheim.
Idealerweise haben seine neuen Halter Erfahrung im Umgang mit Schäferhunden. Kinder im Haushalt sollten bereits älter sein. Mit Geduld und der richtigen Führung wird aus Bobbi ein lebensfroher Begleiter werden.
Möchtest Du Bobbi eine Chance geben? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000200 im Hundehaus 2 und lerne ihn bei einem Besuch kennen.
Weihnachten im Münchner Tierheim zugunsten der Bewohner
Das Münchner Tierheim lädt am 6. Dezember zum Adventsnachtmittag von 13 bis 17 Uhr vor das Katzendorf ein. Besucher können die Tierhäuser besuchen und sich über die Arbeit des Vereins informieren. Ein buntes Programm mit Verkaufsständen, Flohmarkt, Schmankerln und Glühwein lädt zum Verweilen ein.
Dazu gibt es prominente Unterstützung: Schauspielerin Anita Eichhorn (34, "Dahoam is Dahoam") liest um 13.30 Uhr eine Weihnachtsgeschichte vor und am Kuchenstand bedient Schauspielerin Isabella Hübner (59, "Sturm der Liebe").
Zwischen 14 und 16 Uhr wird außerdem der Nikolaus das Tierheim besuchen und die kleinen Besucher überraschen. Komm vorbei und genieße die besinnliche Vorweihnacht.
Titelfoto: Tierheim München (2)