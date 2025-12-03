Hunde-Opa Gusti trotzt schwerem Schicksal! Wann darf er endlich auch dauerhaft glücklich sein?

Kassel - Wie viel Zeit Gusti auf dieser Welt noch hat, weiß niemand so genau. Seinen Lebensabend soll der liebenswerte Senior allerdings nicht im Tierheim verbringen. Die " Wau-Mau-Insel " sucht für den Mischling einen Gnadenbrotplatz.

Hundesenior Gusti sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Wau-Mau-Insel

Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist der Vierbeiner nicht nur ein liebenswerter, sondern leider ebenso ein bedauernswerter Hundesenior.

Der inzwischen schon 14 Jahre alte Vierbeiner, der ursprünglich aus dem von der "Wau-Mau-Insel" betriebenen Tierheim im ungarischen Kiskunhalas übernommen wurde, hat so einiges hinter sich.

In diesem war er einst gelandet, da seine Menschen ihn aufgrund eines Umzugs abgegeben hatten.

Nach einiger Zeit schien sich das Blatt allerdings wieder zum Guten zu wenden. Gusti konnte an einen alleinstehenden Herrn vermittelt werden, beide seien "ein Herz und eine Seele" gewesen.

Dann schlug das Schicksal erneut unerbittlich zu. Der Mann erkrankte so schwer, dass er weder für sich noch für seinen treuen Hund sorgen kann. Für Gusti ging es deshalb erneut in die Obhut des Tierheims. Dort soll der Kleine natürlich nicht bleiben.

Gesucht wird ein Für-immer-Zuhause, in dem der Rüde den Rest des Lebens geliebt und geborgen verbringen kann.