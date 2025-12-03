Hunde-Opa Gusti trotzt schwerem Schicksal! Wann darf er endlich auch dauerhaft glücklich sein?
Kassel - Wie viel Zeit Gusti auf dieser Welt noch hat, weiß niemand so genau. Seinen Lebensabend soll der liebenswerte Senior allerdings nicht im Tierheim verbringen. Die "Wau-Mau-Insel" sucht für den Mischling einen Gnadenbrotplatz.
Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist der Vierbeiner nicht nur ein liebenswerter, sondern leider ebenso ein bedauernswerter Hundesenior.
Der inzwischen schon 14 Jahre alte Vierbeiner, der ursprünglich aus dem von der "Wau-Mau-Insel" betriebenen Tierheim im ungarischen Kiskunhalas übernommen wurde, hat so einiges hinter sich.
In diesem war er einst gelandet, da seine Menschen ihn aufgrund eines Umzugs abgegeben hatten.
Nach einiger Zeit schien sich das Blatt allerdings wieder zum Guten zu wenden. Gusti konnte an einen alleinstehenden Herrn vermittelt werden, beide seien "ein Herz und eine Seele" gewesen.
Dann schlug das Schicksal erneut unerbittlich zu. Der Mann erkrankte so schwer, dass er weder für sich noch für seinen treuen Hund sorgen kann. Für Gusti ging es deshalb erneut in die Obhut des Tierheims. Dort soll der Kleine natürlich nicht bleiben.
Gesucht wird ein Für-immer-Zuhause, in dem der Rüde den Rest des Lebens geliebt und geborgen verbringen kann.
Er lässt sich nicht unterkriegen! Gusti trotzt tapfer seinen Handicaps
Da der Opa gesundheitlich angeschlagen ist, gibt es für seine zukünftige Familie einiges zu beachten.
So ist er auf einem Auge blind, kommt mit diesem Handicap demnach aber gut zurecht. Größer sind die Probleme, die ihm sein Bewegungsapparat bereitet. Eine Operation in der Tierklinik Göttingen hat er hinter sich, schmerzfrei ist er aber nicht.
"Er humpelt mehr durchs Leben", heißt es hierzu vonseiten der "Wau-Mau-Insel". Gusti, der bei einer Größe von 35 Zentimetern rund zehn Kilogramm auf die Waage bring, bekomme Schmerzmittel.
Wichtig: Interessierte Zweibeiner können weiterhin zu dem Vertragstierarzt des Tierheims kommen.
Aufgrund seines Alters ist er außerdem "ein wenig tüddelig", kann Kot und Urin "nicht mehr so gut" halten. Bedeutet: Wenn er aufsteht, muss es schnell gehen. Ein ebenerdiges Zuhause mit direktem Zugang zum Garten wäre vorteilhaft.
Männer-WG und Lebensfreude: Wer will Gusti den Lebensabend retten?
Derzeit lebe er mit zwei beiden Rüden in einer "Männer-WG", was ganz gut klappe. Im Auslauf habe er kürzlich sogar versucht, mit einem seiner Mitbewohner zu spielen. "Und das rührt uns schon sehr zu sehen, dass er doch noch Lebensfreude hat."
Wer Gusti seinen Lebensabend retten will, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680, jederzeit per E-Mail oder über das Webformular bei der "Wau-Mau-Insel" melden.
Titelfoto: Tierheim Wau-Mau-Insel