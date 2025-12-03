Hündin sieht zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum: Ihre Reaktion lässt Herzen schmelzen

USA - Ein paar funkelnde Lichter brachten das Herz von Pitbull-Dame Olive zum Leuchten. Auf TikTok wurde die niedliche Hündin zum viralen Star.

Hündin Olive erlebte einen ganz besonderen Weihnachtsmoment. © TikTok/olive.jean.marie

Olive durfte zum allerersten Mal einen echten, prachtvoll beleuchteten Weihnachtsbaum sehen. Als ihre Besitzerin Jennifer die süße Reaktion des Vierbeiners sah, hielt sie diese sogleich auf Video fest.

Die Frau aus den USA adoptierte ihr Haustier Anfang des Jahres aus einem örtlichen Tierheim.

Anfangs benötigte Olive noch viel Zeit, um sich an ihre neuen Lebensumstände zu gewöhnen - das erste weiche Sofa, der erste eigene Napf und der erste Spaziergang im neuen Viertel.

Doch als Jennifer eines Abends ihren neuen Weihnachtsbaum einschaltete, geschah etwas Magisches.

Olive blieb wie angewurzelt stehen, die Ohren leicht nach vorne, die Augen groß und glänzend - völlig gefesselt von den vielen glitzernden Lichtern, die sich bis zur Decke zogen.

Jennifer teilte die zauberhafte Szene auf dem TikTok-Kanal "olive.jean.marie" und begeisterte damit zahlreiche Hundefans aus aller Welt. "Ich kann gar nicht fassen, wie süß sie ist. Wir verdienen Hunde nicht", schrieb Jennifer zu ihrem viralen Clip.