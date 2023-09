Bulldogge dreht durch und geht auf Mädchen (11) und weitere Passanten los

Birmingham (England) - Panik in der britischen Großstadt Birmingham: Aufnahmen, die auf Social Media geteilt wurden, zeigen einen außer Kontrolle geratenen Hund.

Das Tier krallt sich in den Rücken des Mannes, der verzweifelt versucht, sich zu wehren. Ein weiterer Passant will ihm helfen, indem er versucht, den Hund mit einer Schaufel zu erschlagen.

Wie die Sun und weitere Medien berichten, geschah der Vorfall im Stadtviertel Bordesley Green in Birmingham.

Das virale Video wurde vom oberen Stock eines vorbeifahrenden Busses aufgenommen und später auf TikTok geteilt. In einer Erklärung der Polizei der West Midlands heißt es, dass der Vorfall untersucht wird und sich der Hund derzeit in einem Zwinger befindet.

Den Beamten zufolge wurden drei Menschen verletzt. Zwei Männer sowie das 11-jährige Mädchen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

In den sozialen Medien löste der Hundeangriff große Empörung aus. Warum der Vierbeiner plötzlich so aggressiv wurde, ist noch unklar. Der Besitz einer Amerikanischen Bulldogge ist in Großbritannien erlaubt - einzelne Abgeordnete fordern jedoch immer wieder, die Hunderasse auf die Verbotsliste zu setzen.