"Captain" wurde seinem Besitzer weggenommen: Jetzt sucht der Pfundskerl ein neues Zuhause

"Captain" ist ein unkomplizierter, liebenswerter Kerl. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Ob er mit Katzen klarkommt, könne gerne im Tierheim getestet werden, bieten die Mitarbeiter an. Mit männlichen Artgenossen komme er nicht klar, mit Hündinnen dagegen schon. Überhaupt nicht möge er es allerdings, an den Pfoten untersucht zu werden.

Gerne würde das Frankfurter Tierheim den American Bulldog an Menschen vermitteln, die bereits Erfahrung mit dieser Rasse haben. Im Haushalt lebende Kinder sollten mindestens 14 Jahre alt sein.

Aufgrund seiner unkomplizierten Art werde Captain aber auch an einen ambitionierten Hundeanfänger abgegeben, heißt es. Dieser könne sich dann jederzeit mit Fragen an die Pflegerinnen und Pfleger des Tierheims wenden.



Interessenten werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 069/423005 und 069/423006 oder über das Kontaktformular mit dem Tierheim in Frankfurt in Verbindung zu setzen.