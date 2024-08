Carola hat ein seltenes Handicap: Zwergpinscher gibt die Hoffnung nicht auf

Beim Gassigehen ist die Zwergpinscher-Lady auf Krawall gebürstet und pöbelt ihre Artgenossen ordentlich an. Auch Radfahrer und ähnliche Zeitgenossen kann Carola nicht gut leiden. Es ist eben nicht jeder ein Fan von Gassi und unter Leute gehen. Dafür ist die Hündin stubenrein und kann durchaus auch einmal allein bleiben.

Dabei hängt Carola sehr an ihren Liebsten und ist vertrauten Menschen gegenüber wirklich zuckersüß. Nicht so gut kann das Tier mit fremden Menschen und anderen Hunden.

Carola kam als Nachlass in das Berliner Tierheim. Zunächst schien für die Kleine auch alles gut zu laufen: Nachdem sie ihr altes Zuhause verloren hatte, wurde Carola schnell weitervermittelt und hoffte auf ihre alten Tage auf einen Neuanfang.

Wer könnte bei diesem Blick nicht schwach werden? © Tierheim Berlin

Am wohlsten würde sich Carola deshalb in einem ruhigen Heim fühlen, indem sie nicht zu viel Stress ausgesetzt ist. Am liebsten wäre die Hündin auch Einzelprinzessin - denkbar wäre höchstens ein Ersthund, der ebenfalls klein, alt und sehr ruhig ist.

Immerhin: Auf ihre Erkrankung wird Carola, solange sie lebt, kostenlos in der Praxis des Tierheims weiterbehandelt. Auf ihre Alopezie am Rücken, ihre Schilddrüse und ihre Leber bekommt die Süße eine verlängerte Behandlungsgarantie.

Wenn sich Carola im Tierheim ihr zukünftiges Leben vorstellt, träumt sie von einem hundeerfahrenen Zuhause mit Garten in ruhiger, eher ländlicher Umgebung. Kinder im Haushalt sollten zudem älter als 14 Jahre alt sein, damit die Seniorin nicht zu viel Stress ausgesetzt ist.

Bist Du der einzigartige Mensch für die einzigartige Carola und willst die Hündin kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 030 76888-220 bei ihren Tierpflegern im Lassie-Haus.