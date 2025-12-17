Chihuahua passte nicht mehr ins Leben und musste gehen: Gibt es für Simba noch eine zweite Chance?
Frankfurt am Main - Im Frankfurter Tierheim wartet derzeit ein Vierbeiner auf ein neues Zuhause, der trotz seiner winzigen Statur aufgrund seines niedlichen Äußeren große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber hinter Chihuahua-Rüde Simba versteckt sich eine traurige Story.
Simba wurde aus beruflichen Gründen von seiner früheren Besitzerin abgegeben und muss nun noch einmal komplett neu starten.
Auf den ersten Blick verzaubert Simba mit seinem süßen Gesicht und seinem zierlichen Körperbau.
Doch genau davor warnen die Mitarbeiter des Tierheims: Wer sich allein wegen seines Aussehens in den knuffigen Rüden verliebt, wird Simba nicht gerecht.
Denn auch kleine Hunde haben dieselben Bedürfnisse wie ihre größeren Artgenossen. Darüber muss und sollte man sich vor der Anschaffung bewusst sein.
Der junge Simba reagiert in ungewohnten Situationen zunächst zurückhaltend, manchmal auch misstrauisch. Der Umzug ins Tierheim hat diesen Eindruck verstärkt.
Chihuahua-Rüde Simba kann noch ein toller Alltagsbegleiter werden
Umso wichtiger ist ein Umfeld, das ihm Zeit gibt, ohne Erwartungen und ohne Druck entspannt anzukommen.
Denn drängt man den Winzling, schaltet Simba in den Selbstschutzmodus und kann schon mal zuschnappen.
Aber das ist nur die eine Seite der besonderen Fellnase. Bekommt Simba die Möglichkeit, selbst Kontakt aufzunehmen, zeigt er, was wirklich in ihm steckt: ein anhänglicher, verschmuster Gefährte, der seine Bezugspersonen innig liebt und ihnen treu folgt.
Seine Vorbesitzerin berichtet, dass Simba einige Stunden allein zu Hause bleiben kann. Mit anderen Hunden und sogar Katzen soll er gut zurechtkommen. Außerdem läuft er brav an der Leine, ist stubenrein und genießt lange Spaziergänge.
Familien mit Kindern sollten allerdings darauf achten, dass diese alt genug sind, Simba nach dem Einzug den nötigen Raum zu lassen. Ruhe und Geduld sind die Schlüssel zu seinem Vertrauen.
Wer schenkt Simba endlich Stabilität?
Für die Verantwortlichen des Tierschutzvereins Frankfurt am Main ist klar, dass Simba endlich Beständigkeit und ein Zuhause verdient, aus dem er nicht schon wieder ausziehen muss.
Interessenten, die dem Herzenshund einen sicheren Hafen bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies per E-Mail.
Titelfoto: Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.