Hundebesitzer kehren von Reise zurück: Wie ihr Golden Retriever reagiert, rührt so viele zu Tränen

Vancouver (Kanada) - Eine Hündin aus Kanada hat ihren Besitzern ganz deutlich gezeigt, wie sehr man sie während deren Abwesenheit vermisst hat. Die Aufnahmen gingen im Netz viral.

Hündin Pacha baute sich aus den Klamotten ihrer Besitzer einen Kuschelhaufen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/goldengirlpacha

Golden Retriever Pacha verarbeitete das Vermissen von Frauchen und Herrchen bereits vor einiger Zeit auf die niedlichste Art und Weise:

"Vor ein paar Jahren war Pacha total vernarrt in unseren Koffer mit den Klamotten, wenn wir aus dem Urlaub zurückkamen", erinnern sich ihre Besitzer auf Instagram. Damals hatte die Hündin alles aus den Koffern ihrer Halter gezerrt und stundenlang darauf geschlafen. Sie schleppte nach und nach immer mehr Klamotten an, sodass der Haufen immer größer wurde.

"Sie hat angefangen, jede Nacht darin zu schlafen, also haben wir ihn ein paar Tage stehen lassen", erinnert sich das Paar aus Vancouver. Schließlich war es aber an der Zeit, die Sachen zu waschen und wieder in die Schränke einzusortieren.

"Das war's dann mit dem Haufen - bis letzte Woche", so Pachas Besitzer weiter. Die beiden Hundehalter waren erneut verreist und ließen ihren Golden Retriever bei den Großeltern.