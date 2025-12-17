Golden Retriever mit traurigem Zettel in eiskaltem Park ausgesetzt: Retter reagieren überraschend

Alberta (Kanada) - Sich einen Hund anzuschaffen bedeutet nicht nur viel Spaß und Schmusereien - sondern auch einiges an Verantwortung. Dieser kamen die früheren Besitzer von Raiya aber nicht nach - und setzen den Golden Retriever im Park aus! Zum Glück wurde dem Vierpfoter geholfen. Seine Retter fanden dabei interessante Worte in Richtung der Goldie-Vorbesitzer.

Raiya lebt mittlerweile bei einer Pflegefamilie. © Montage: Facebook/pause4change

Ende November berichteten die Tierschützer von pause4change aus dem kanadischen Alberta von Raiyas Fall. Auf Facebook posteten sie ein Bild des niedlichen Hundes.

"Am Wochenende wurde eine süße Golden-Retriever-Hündin von ihren Besitzern in einem Hundeauslaufgebiet in Okotoks ausgesetzt", hieß es dort. "Sie trug nichts außer einer Jacke und Stiefeln, hatte ihre Medikamente gegen Krampfanfälle und einen Zettel dabei, auf dem stand, dass ihre Besitzer sie nicht abholen würden."

Demnach hatten Herrchen und Frauchen der Goldie-Dame das Land verlassen - und sie einfach in der Kälte zurückgelassen.

Immerhin konnten die Tierliehaber helfen: "Sie steht nun unter unserer Obhut und wir tun alles, was wir können, um Raiya zu helfen, sich gut zu entwickeln und gesund zu werden, da sie es derzeit nicht ist."

Einige Tage später posteten sie auch ein Update, erklärten, dass es der Hündin bei ihrer neuen Pflegefamilie gut gehe - und richteten Worte an ihre Vorbesitzer.