Golden Retriever mit traurigem Zettel in eiskaltem Park ausgesetzt: Retter reagieren überraschend
Alberta (Kanada) - Sich einen Hund anzuschaffen bedeutet nicht nur viel Spaß und Schmusereien - sondern auch einiges an Verantwortung. Dieser kamen die früheren Besitzer von Raiya aber nicht nach - und setzen den Golden Retriever im Park aus! Zum Glück wurde dem Vierpfoter geholfen. Seine Retter fanden dabei interessante Worte in Richtung der Goldie-Vorbesitzer.
Ende November berichteten die Tierschützer von pause4change aus dem kanadischen Alberta von Raiyas Fall. Auf Facebook posteten sie ein Bild des niedlichen Hundes.
"Am Wochenende wurde eine süße Golden-Retriever-Hündin von ihren Besitzern in einem Hundeauslaufgebiet in Okotoks ausgesetzt", hieß es dort. "Sie trug nichts außer einer Jacke und Stiefeln, hatte ihre Medikamente gegen Krampfanfälle und einen Zettel dabei, auf dem stand, dass ihre Besitzer sie nicht abholen würden."
Demnach hatten Herrchen und Frauchen der Goldie-Dame das Land verlassen - und sie einfach in der Kälte zurückgelassen.
Immerhin konnten die Tierliehaber helfen: "Sie steht nun unter unserer Obhut und wir tun alles, was wir können, um Raiya zu helfen, sich gut zu entwickeln und gesund zu werden, da sie es derzeit nicht ist."
Einige Tage später posteten sie auch ein Update, erklärten, dass es der Hündin bei ihrer neuen Pflegefamilie gut gehe - und richteten Worte an ihre Vorbesitzer.
Auf Facebook schrieben die Goldie-Retter einen offenen Brief an Raiyas Vorbesitzer
Tierschützer überraschen mir ihren Worten
"Wir wissen, dass Sie sich um sie gekümmert haben, Sie haben sie an einem sicheren Ort mit Stiefeln und einem Pullover zurückgelassen, damit sie nicht erkältet wird, und mit ihren Medikamenten [...]", zeigten die Retter sich erstaunlich verständnisvoll. "Wenn wir nicht wissen, was in jemandes Leben los ist, ist es leicht, sich über die Entscheidungen zu ärgern, die Menschen treffen und nicht zu verstehen, warum Sie Raiya verlassen haben."
Auch an die eigene Community wendete man sich: "Bedenkt, dass wir nie die ganze Geschichte eines Menschen kennen und dass es einige Dinge gibt, die man wissen sollte, bevor man urteilt."
Titelfoto: Montage: Facebook/pause4change