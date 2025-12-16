Welpe sucht aktive Menschen: Wer hat ein Herz für "Wirbelwind" Bianco?
Frankfurt am Main - Der kleine Bianco ist erst drei Monate alt und musste leider schon ins Tierheim in Frankfurt am Main gebracht werden, das sich seine vorherigen Halter nicht mehr ausreichend um ihn kümmern konnten.
Jetzt soll der Welpe - ein Mix aus Basenji und Terrier - an Menschen vermittelt werden, die den süßen Kerl für immer bei sich aufnehmen wollen.
Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, benötigt Bianco allerdings aktive Mitbewohner, da er ein regelrechter "Wirbelwind" sei, der beschäftigt werden möchte.
Er sei sehr aufgeweckt, neugierig und aufgeschlossen und suche den Kontakt zu Menschen. Altersbedingt liebe er es natürlich auch, zu spielen und zu toben, und kuschele überaus gerne.
Allerdings scheine er von der Welt noch nicht allzu viel gesehen zu haben. So kenne er noch nicht alle Umweltreize und erschrecke ab und an bei lauten Geräuschen. Allerdings lerne Bianco schnell und werde sich sicherlich auch in kurzer Zeit an eine neue Umgebung gewöhnen.
Welpe Bianco möchte noch alles lernen, was er für ein erfülltes Hundeleben benötigt
Auf ihrer Webseite weisen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger zudem darauf hin, dass Bianco als Welpe natürlich noch so ziemlich alles lernen möchte, was er für ein erfülltes Hundeleben benötigt. Und dafür sollte auf jeden Fall genug Zeit vorhanden sein.
Generell würde man den Welpen gerne an Menschen abgeben, die bereits über Erfahrung im Umgang mit Hunden verfügen. Es sei aber auch möglich, Bianco an ambitionierte Anfänger zu vermitteln, heißt es.
Ob er es kenne, für eine bestimmte Zeit alleine zu Hause zu bleiben, oder gerne im Auto mitfährt, ist im Tierheim nicht bekannt. Bei Bedarf müsste beides mit dem Rüden in kleinen Schritten eingeübt werden.
Im Haushalt lebende Kinder sollten darüber hinaus aufgrund von Biancos Temperament standfest sein und alt genug, um zu verstehen, dass ein Hund kein Spielzeug ist und seine Ruhezeiten benötigt. Mit Artgenossen verträgt sich der Rüde sehr gut. Ob er mit Katzen klarkommt, könne auf Wunsch gerne im Tierheim getestet werden.
Wer Bianco nun gerne einmal kennenlernen möchte, kann sich mit dem Frankfurter Tierheim per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.