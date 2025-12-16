Welpe sucht aktive Menschen: Wer hat ein Herz für "Wirbelwind" Bianco?

Frankfurt am Main - Der kleine Bianco ist erst drei Monate alt und musste leider schon ins Tierheim in Frankfurt am Main gebracht werden, das sich seine vorherigen Halter nicht mehr ausreichend um ihn kümmern konnten.

Bianco kam ins Tierheim, da sich seine vorherigen Halter nicht mehr um den kleinen Kerl kümmern konnten. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Jetzt soll der Welpe - ein Mix aus Basenji und Terrier - an Menschen vermittelt werden, die den süßen Kerl für immer bei sich aufnehmen wollen.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, benötigt Bianco allerdings aktive Mitbewohner, da er ein regelrechter "Wirbelwind" sei, der beschäftigt werden möchte.

Er sei sehr aufgeweckt, neugierig und aufgeschlossen und suche den Kontakt zu Menschen. Altersbedingt liebe er es natürlich auch, zu spielen und zu toben, und kuschele überaus gerne.

Allerdings scheine er von der Welt noch nicht allzu viel gesehen zu haben. So kenne er noch nicht alle Umweltreize und erschrecke ab und an bei lauten Geräuschen. Allerdings lerne Bianco schnell und werde sich sicherlich auch in kurzer Zeit an eine neue Umgebung gewöhnen.