Chihuahua-Schnuckel ist ein wahrer Pechvogel: Wird Timmy jemals wieder glücklich?

Frankfurt am Main - Wenn sich Hunde von jetzt auf gleich von ihrer engsten Vertrauensperson lösen müssen, ist das ein wahrer Schock für die Tiere. Chihuahua-Mix Timmy musste eben solch ein traumatisches Erlebnis durchmachen. In den Hallen des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 wartet er jetzt auf sein Glück.

Oberstes Attribut sollte hierbei Geduld in Kombination mit ausreichender Hundeerfahrung sein. Denn Timmy ist bei fremden Personen noch äußerst ängstlich, könnte in seiner Unsicherheit sogar auch mal zuschnappen.

Darum musste der Chihuahua-Mix ins TIerheim in Frankfurt-Fechenheim umziehen. © Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Was man bei dem eher kleinen Vertreter seiner Art kaum erwarten würde: Er liebt lange Spaziergänge und zudem ausgiebiges Spielen mit seinem Ball. Neben guter Leinenführigkeit und der - laut Angaben seines Vorbesitzers - Fähigkeit bis zu zwei Stunden allein zu Hause bleiben zu können, beherrscht er immerhin die Grundkommandos Sitz, Platz und Komm.

Während er Katzen ganz und gar nicht ausstehen kann, könnte er gut als Zweithund neben einem anderen, kleinen Hund zurechtkommen. Im Haushalt lebende Kinder sollten hingegen mindestens 15 Jahre alt und in der Lage sein, Timmy ebenfalls seinen Freiraum zu gewähren.

Wer sich in der Lage sieht, dem Kerlchen eine neue Chance auf sein Glück zu geben, ihn langsam in seinem neuen Zuhause ankommen lassen kann und mehr zu Timmy erfahren möchte, sollte sich schnellstmöglich an den Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung wenden.

Möglich ist das entweder unter den Rufnummern 069/423005 oder 069/423006 oder direkt per entsprechendem Kontaktformular.