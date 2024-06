Chihuahua zieht bei Deutscher Dogge ein: Die Reaktion des Riesen-Hundes lässt Millionen Herzen schmelzen

Ihre ungewöhnliche Freundschaft wird auf TikTok gefeiert. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/pete.and.dexter

Auf ihrem gemeinsamen TikTok-Kanal sieht man die Tiere miteinander toben, kuscheln und rangeln. Dogge Dexter ist dabei ganz sanft, obwohl er seinen Spielkameraden mit Leichtigkeit verschlucken könnte.

Und Pete? Der fürchtet sich überhaupt nicht vor seinem riesigen Bruder. Mutig neckt er Dexter und zeigt ihm, dass er trotz seiner geringen Größe auch Mitspracherecht haben will.



Die Zuschauer sind ganz verzückt von dieser bizarren Freundschaft. Innerhalb weniger Tage werden die Clips der beiden Hunde millionenfach geklickt. Neben verliebten Kommentaren und Lobeshymnen auf die sanfte Dogge Dexter, können sich einige User ihre spöttischen Kommentare nicht verkneifen.

So schreibt ein Nutzer amüsiert: "Hoffentlich atmet der Große nicht zu tief ein, schwups, weg is der süße Zwerg 😅😂." Ein anderer fragt: "Krabbelt der Zwerg auch in die Lefze zum Schlafen?🥰." (Rechtschreibung angepasst)

Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen den zwei Hunden beweist aber mehr als gut, dass es tatsächlich auf in diesem Fall nicht auf die Größe ankommt!