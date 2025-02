Chip und Chap sind echte Hunde-Buddys: Gibt es eine gemeinsame Zukunft für sie?

Berlin - Chip und Chap (beide 2) sind nicht nur besonders hübsche Exemplare ihrer Art, sondern auch die besten Kumpels. Daher wollen die Hunde am liebsten gemeinsam in ihr neues Zuhause ziehen.

Wer könnte da widerstehen? Die Australian-Shepherd-Mischlinge Chip und Chap (2) suchen ein liebevolles neues Heim. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Kurz nach Weihnachten kamen die Australian-Shepherd-Mischlinge ins Berliner Tierheim und so langsam wollen Chip und Chap mal wieder die Welt da draußen erkunden!

Die besten Voraussetzungen bringen die Hunde schon mal mit, wie ihre aktuellen Tierpfleger betonten.

"Chip und Chap sind schlau, lebensfroh und einfach richtig tolle Fellnasen. Die beiden suchen ein Zuhause, in dem sie durch den Garten toben können, viel lernen, beschäftigt werden und ihre(n) Menschen einfach glücklich machen können", schwärmten sie auf Instagram.

Chip und Chap sind echte Energiebündel, die ihren Bezugspersonen viel Zuneigung entgegenbringen und für jeden Spaß zu haben sind. Neben Spielen und neuen Herausforderungen genießen die Fellnasen auch ausgiebige Kuscheleinheiten.

Mit ihren zwei Jahren bringen Chip und Chap bereits einige Fertigkeiten mit, zum Beispiel an der Leine laufen. Doch wie bei Halbstarken so üblich, muss hier und da noch etwas Erziehungsarbeit geleistet werden. Dann hat es mit der Pöbelei am Zaun oder an der Leine sicher auch bald ein Ende.