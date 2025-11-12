Cleo hat ihr Zuhause verloren: Wer schenkt der Hündin eine Chance?

Hamburg - Cleo (5) steckt voller Lebensfreude, obwohl ihr Herz gebrochen wurde, als man sie im Hamburger Tierheim abgab. Wer schenkt der Hündin ein Zuhause?

Cleo ist fünf Jahre alt und strotzt vor Energie. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wer in diese Augen blickt, dem schmilzt das Herz. In Kombination mit den hängenden Ohren ist es nahezu unmöglich, sich nicht auf die Knie zu werfen und den Schnauzer-Mischling aufmunternd zu streicheln.

Doch trotz des perfektionierten Hundeblickes hat Cleos ehemalige Familie einen Schlussstrich gezogen und die Fellnase im August 2025 im Tierheim an der Süderstraße abgegeben.

Wie die Pfleger berichten, seien die Besitzer schlichtweg überfordert gewesen.

Cleo steckt voller Lebensfreude, die sich auf ihre ganze Umgebung auswirkt, ist sehr aktiv und ein ausgesprochen sportlicher Vierbeiner.

Außerdem ist sie sehr standfest und selbstbewusst.

Letzteres bekommen vor allem ihre Artgenossen zu spüren, denen sie ihre offensive bis hin zu aggressive Seite zeigt.

Die Hundedame bringt mit einer Schulterhöhe von 55 Zentimetern rund 25 Kilogramm auf die Waage und setzt jedes Gramm ein, um ihren Standpunkt deutlich zu machen.