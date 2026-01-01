Lemmy landete zu Weihnachten im Tierheim: Wer gibt dem Hund eine Chance?
Hamburg - Rüde Lemmy kam einen Tag vor Heiligabend in das Hamburger Tierheim. Der Hund hat ein großes Herz und sucht jetzt ein neues Zuhause.
Der Hamburger Tierschutzverein hat über die Feiertage die Vermittlung von Tieren ausgesetzt, weil die Tiere immer wieder unter der Weihnachtsbaum gelegt werden und nach Weihnachten wieder im Tierheim landen.
Lemmy hätte sich wahrscheinlich von ganzem Herzen einen Platz unter dem Tannenbaum gewünscht, doch der Rüde landete einen Tag vor dem Fest im Tierheim an der Hamburger Süderstraße.
Die Pfleger beschreiben den Hund als sanften, freundlichen Riesen, der ganz vernarrt in ausgiebige Streicheleinheiten ist. Der Westsibirische Laika-Mischling freut sich über jede Nähe und Aufmerksamkeit.
Auch für die Beziehung zu den Nachbarn stellt Lemmy kein Risiko dar. Die Fellnase gehört zu den schweigsameren Vertretern seiner Art und bellt kaum.
Für seine neue Familie steht noch Arbeit hinsichtlich der Erziehung an, einige Grundkommandos hat der Vierbeiner aber schon verinnerlicht.
Lemmy versteht sich gut mit anderen Hunden
Seine Artgenossen kann Lemmy gut leiden. Bei Begegnungen mit anderen Hunden auf dem Gelände des Tierheims verhält sich der Mischling interessiert und sucht freundlich den Kontakt.
Für den Rüden suchen die Tierschützer eine Familie mit ebenerdiger Bleibe. Denn wenn Lemmy mit seinen knapp 60 Zentimetern Schulterhöhe und rund 26 Kilogramm erst mal in die Jahre kommt, wird ihn kaum jemand die Treppen hochtragen können.
Da Lemmy sich gern bewegt, sollte das neue Zuhause zudem genug Platz und möglichst auch einen Garten oder einen Hof bieten.
Außerdem ist die Fellnase noch jung und agil, die Bezugspersonen sollten also gern ausgiebige Gassi-Runden mit dem Hund drehen wollen.
Wann genau der Vermittlungsstopp des Tierheims aufgehoben wird, ist seitens der Tierschützer noch nicht bekannt gegeben worden. Trotzdem freue man sich auch in dieser Zeit über eine Kontaktaufnahme.
Wer Lemmy ein Für-immer-Zuhause schenken möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.