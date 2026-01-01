Lemmy landete zu Weihnachten im Tierheim: Wer gibt dem Hund eine Chance?

Hamburg - Rüde Lemmy kam einen Tag vor Heiligabend in das Hamburger Tierheim. Der Hund hat ein großes Herz und sucht jetzt ein neues Zuhause.

Lemmys Geburtsdatum ist nicht bekannt. Er soll im Jahr 2024 geboren worden sein. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Hamburger Tierschutzverein hat über die Feiertage die Vermittlung von Tieren ausgesetzt, weil die Tiere immer wieder unter der Weihnachtsbaum gelegt werden und nach Weihnachten wieder im Tierheim landen.

Lemmy hätte sich wahrscheinlich von ganzem Herzen einen Platz unter dem Tannenbaum gewünscht, doch der Rüde landete einen Tag vor dem Fest im Tierheim an der Hamburger Süderstraße.

Die Pfleger beschreiben den Hund als sanften, freundlichen Riesen, der ganz vernarrt in ausgiebige Streicheleinheiten ist. Der Westsibirische Laika-Mischling freut sich über jede Nähe und Aufmerksamkeit.

Auch für die Beziehung zu den Nachbarn stellt Lemmy kein Risiko dar. Die Fellnase gehört zu den schweigsameren Vertretern seiner Art und bellt kaum.

Für seine neue Familie steht noch Arbeit hinsichtlich der Erziehung an, einige Grundkommandos hat der Vierbeiner aber schon verinnerlicht.