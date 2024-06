Cleverer Hund sucht neue Besitzer: Wer gibt Felix eine Chance?

Troisdorf - Hund Felix lebt derzeit im Tierheim Troisdorf, viel lieber würde der Rüde jedoch in ein richtiges Zuhause ziehen. Seine Pfleger stellten den Vierbeiner jüngst ausführlich vor und hoffen nun, dass ihr Schützling dem Tierheim schon bald den Rücken kehren kann.

Bei Instagram stellte das Troisdorfer Tierheim Hund Felix vor. © Instagram/tierheim__troisdorf

Felix genießt die Spaziergänge mit seinen Gassigängern bei den derzeit herrschenden sommerlichen Temperaturen in vollen Zügen. Das hatte das Tierheim seinen mehr als 23.000 Fans kürzlich in einem neuen Instagram-Beitrag gezeigt.

So hatte der kleine Münsterländer sich bei herrlichem Sonnenschein ein kleines Bad in einem Fluss gegönnt und anschließend ein wenig im Schatten entspannt, wie seine Pfleger in dem Post berichteten.

Der sechs Jahre alte Rüde kam vor einiger Zeit als Abgabehund ins Tierheim, nachdem es in seinem alten Zuhause zu Beißvorfällen gekommen war, wie auf der Website der Tierretter nachzulesen ist.

"Er warnt vor, aber bei Nichtbeachtung seiner Ablehnung verschafft er sich seinen Raum durch Zubeißen", erklärten die Mitarbeiter.

Felix ist damit zwar kein Kandidat für Anfänger, dennoch muss es auch für ihn irgendwo da draußen die richtigen Menschen geben. Das Tierheim ist daher auf der Suche nach erfahrenen Hundefreunden, die "ihn souverän führen, ihn auslasten und ihm einen Rahmen geben".