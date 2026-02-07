Golden Retriever lässt sich streicheln: Sein Bruder hat andere Pläne

USA - Dieser Hund gönnt seinem Bruder offenbar gar nichts: Ein virales Video zeigt Golden Retriever Berkley beim gemütlichen Kuscheln mit Frauchen Kayla - doch dann platzt Brüderchen Finn dazwischen.

War Hündchen Finn in diesem Moment neidisch auf seinen Bruder? © TikTok/kayla_michelle62

Der virale Clip auf TikTok zeigt, wie sich Golden Retriever Finn urplötzlich ins Rampenlicht drängt. Die Botschaft scheint klar zu sein: Das ist meine Streicheleinheit.

Mehr als 3,6 Millionen Views und 700.000 Likes feierten den herrlich eifersüchtigen Auftritt des Hundes. Der Text von Hundehalterin Kayla brachte es auf den Punkt: "Wenn du deinem ersten Hund Aufmerksamkeit gibst - und der zweite es merkt."

Das trockene Fazit der US-Amerikanerin? "Gott hat mir aus gutem Grund zwei Hände gegeben."

Und tatsächlich: Laut Experten können Hunde eifersüchtig sein. Studien belegen, dass Vierbeiner nervös reagieren, wenn Frauchen oder Herrchen sich einem "Rivalen" zuwendet.

Die Kommentarspalte auf TikTok explodierte.

"Eine der nervigsten Eigenschaften von Hunden", meckerte ein User. Kayla antwortete gelassen: "Bellen ohne Grund ist schlimmer." Andere Nutzer berichteten von Hunden, die sich sogar in Küsse und andere Zärtlichkeiten einmischen.