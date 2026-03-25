Hund Hank hatte ein Zuhause - bis ein Gentest sein ganzes Leben auf den Kopf stellte

Kassel - Hund Hank hatte ein Frauchen und ein Zuhause ... bis ein Gentest alles veränderte. Nun sitzt die stattliche Fellnase wieder in Kassel im Tierheim und versteht die Welt nicht mehr.

Hank ist ein stattlicher, aber ganz lieber Hund. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" konnten die Tierfreunde Hank als Junghund vor circa einem Jahr vermitteln. Jetzt befindet sich ein Häufchen Elend in ihrer Obhut, für das eine heile Welt völlig ohne ein eigenes Verschulden plötzlich zusammengebrochen ist.

Wie das Tierheim weiter berichtet, hatte sich die Besitzerin telefonisch gemeldet und angegeben, mit Hank überfordert zu sein. Sie habe außerdem einen Gentest gemacht, welcher ergeben hätte, dass in ihm ein Herdenschutzhund stecken würde.

Und das sei etwas, mit dem sie nicht klarkomme.

Für Hank waren die Folgen schwerwiegend, statt ins heimische Körbchen ging es ins Tierheim.

"Hank ist groß geworden und ehrlich gesagt sogar größer, als wir dachten", räumen die Tierschützer ein. Auch passe er vielleicht sowohl auf sein Frauchen als auch Zuhause auf. Aber: "Das tun viele andere Hunderassen auch."

Es würden sich viele Anbieter auf dem Markt tummeln, "die das Blaue vom Himmel versprechen" - ungeachtet davon, ob das Ergebnis nun via Gentest oder App geliefert werde. Die Folgen kann das Tierheim einfach nicht nachvollziehen.