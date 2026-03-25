Junger Mischling träumt von einem Neustart: Balu wäre ein toller Familienhund
Bergheim - Noch lebt Hund Balu im Tierheim Bergheim bei Köln, das ändert sich jedoch hoffentlich bald. Der hübsche Mischling ist ein wahrer Goldschatz und sucht Menschen, die ihm ein Zuhause auf Lebenszeit schenken.
Auf ihrer Website hatten die Bergheimer Tierretter ihren Schützling kürzlich samt einiger Schnappschüsse vorgestellt und erklärt, dass Balu vor kurzer Zeit zusammen mit zwölf weiteren Hunden aus dem rumänischen Partner-Tierheim der Einrichtung ins Rheinland umgezogen war, nachdem die rumänischen Kollegen aufgrund eines akuten Tierschutzfalls dringend Platz benötigt hatten.
So sucht der sechs Monate junge Rüde nun sein Glück in Bergheim und hofft, dass er nicht allzu lange warten muss, bis sich die richtigen Menschen für ihn melden.
Seine Pfleger hat Balu seit seiner Ankunft in Nullkommanichts um den Finger gewickelt, denn die Tierretter beschrieben den hübschen Mischling als ein wenig "wild, aber super lieb".
"Der recht stürmische Junghund möchte jeden Tag aufs Neue die Welt umarmen", erklärten die Mitarbeiter und ergänzten, dass ihrem Schützling praktisch der Leitsatz "Das Leben ist toll!" ins Gesicht geschrieben stehe.
Hund Balu ist super lieb, muss aber noch viel lernen
Balu ist sehr lieb und zutraulich, muss aber noch einiges lernen, wie die Tierretter weiter betonten. Bislang kann er noch keine Kommandos, ist noch nicht stubenrein und benötigt auch Training für das Laufen an der Leine. Seine Pfleger waren sich jedoch sicher, dass der Vierbeiner alles Wichtige schnell lernen wird.
Für die Fellnase sucht das Tierheim nach Menschen, die die sich gerne an der frischen Luft bewegen und viel Zeit haben. "Er wäre ein prima Familienhund, gerne mit größeren Kindern, gerne auch als Zweithund", hieß es darüber hinaus.
Wer den niedlichen Hund kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Balu gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website