Junger Mischling träumt von einem Neustart: Balu wäre ein toller Familienhund

Bergheim - Noch lebt Hund Balu im Tierheim Bergheim bei Köln , das ändert sich jedoch hoffentlich bald. Der hübsche Mischling ist ein wahrer Goldschatz und sucht Menschen, die ihm ein Zuhause auf Lebenszeit schenken.

Balu stammt ursprünglich aus Rumänien und sucht nun im Rheinland sein großes Glück. © Tierheim Bergheim/Website

Auf ihrer Website hatten die Bergheimer Tierretter ihren Schützling kürzlich samt einiger Schnappschüsse vorgestellt und erklärt, dass Balu vor kurzer Zeit zusammen mit zwölf weiteren Hunden aus dem rumänischen Partner-Tierheim der Einrichtung ins Rheinland umgezogen war, nachdem die rumänischen Kollegen aufgrund eines akuten Tierschutzfalls dringend Platz benötigt hatten.

So sucht der sechs Monate junge Rüde nun sein Glück in Bergheim und hofft, dass er nicht allzu lange warten muss, bis sich die richtigen Menschen für ihn melden.

Seine Pfleger hat Balu seit seiner Ankunft in Nullkommanichts um den Finger gewickelt, denn die Tierretter beschrieben den hübschen Mischling als ein wenig "wild, aber super lieb".

"Der recht stürmische Junghund möchte jeden Tag aufs Neue die Welt umarmen", erklärten die Mitarbeiter und ergänzten, dass ihrem Schützling praktisch der Leitsatz "Das Leben ist toll!" ins Gesicht geschrieben stehe.