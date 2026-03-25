Herzensbrecherin auf vier Pfoten: Wer schenkt Tilly ein Zuhause?

Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt Hündin Tilly im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf - das sollte sich aber schleunigst ändern!

Streicheleinheiten sind für Tilly das Größte. © tierhoffnung.de

Wie der Verein berichtet, sehnt sich die dreijährige Hündin nach einem ruhigen Zuhause - fernab vom Stress des Tierheimlebens.

Die Mitarbeiter beschreiben Tilly als rundum bezaubernde junge Hündin, die mit ihrem liebevollen Wesen sofort die Herzen erobert.

Sie ist menschenbezogen, verschmust und liebt es, gestreichelt zu werden. Dabei bemüht sie sich stets, es allen recht zu machen.

Beim Spaziergang zeigt Tilly ihre Neugier und Offenheit und ist stets bereit, die Welt zu entdecken.

Auch mit anderen Hunden versteht sich die Fellnase sehr gut, sodass sie sich auch als Zweithund eignen würde.