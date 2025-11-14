Corgi sieht Fellfreundin nach einem Jahr wieder: Ihre Reaktion verzückt alle
Great Falls (Virginia) - Dass nicht nur Menschen sich extrem freuen können, wenn sie sich nach langer Zeit wiedersehen, beweist Corgi-Hündin Fiona. Die kleine Fellnase aus Great Falls in Virginia, ist vor wenigen Tagen regelrecht ausgeflippt, als sie nach mehr als einem Jahr Pause plötzlich ihre beste Fellfreundin Kili auf der Straße erspähte. Das Wiedersehen der ungleichen Hunde lässt dank eines entsprechenden Instagram-Videos inzwischen unzählige Herzen höher schlagen.
In dem Clip fällt jedoch etwas auf: Die Freude ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Während Fiona wie verrückt an ihrer Leine zieht, um schneller zu dem weiblichen Alaskan Malamute zu gelangen, herrscht auf der anderen Seite bedächtige Ruhe.
Als die Corgi-Dame bei Kili ist, wedelt diese nur ein wenig mit dem Schwanz, bleibt zunächst sogar sitzen. Als sich ihre kleine Fellfreundin unterwürfig auf den Rücken wirft, steht Kili immerhin auf, schnuppert ein wenig an der Hündin. Ob sie ihre alte Freundin überhaupt erkennt?
Das ist dem Insta-Publikum am Ende gar nicht so wichtig. Denn die rührende Art der Corgi-Dame geht seit dem vergangenen Sonntag auch so viral. Zehn Millionen Klicks sind bereits zusammengekommen, dazu mehr als 600.000 Likes.
Dennoch stellt sich schon die Frage, warum die Hunde so derart unterschiedlich auf das Wiedersehen reagierten. Fionas Besitzer kennen die Antwort!
Virales Instagram-Video zeigt zuckersüßes Wiedersehen der Hunde
Chris Equale und seine Verlobte Sarah Rasmussen haben jetzt mit Newsweek über die Geschichte gesprochen.
"Als wir sie vor über einem Jahr zu uns holten, gingen wir sehr gerne mit ihr in der Nachbarschaft spazieren, damit sie sich an die Gegend gewöhnen konnte. Nachdem sie einen Alaskan Malamute namens Kili kennengelernt hatte, zog sie uns bei unseren Abendspaziergängen immer in Richtung ihres Hauses."
Das Problem: Kili ist anderen Hunden gegenüber grundsätzlich sehr zurückhaltend. Daher ist in dem Video nicht viel Freude bei ihr zu sehen. Dennoch soll die Fellnase eine gute Freundin von Fiona sein.
Aber warum hatten sich die Vierbeiner so lange nicht gesehen? "Wir hatten einen Notfall im Haus, der uns zwang, vorübergehend umzuziehen, da unser Haus renoviert wird. Deshalb konnte Fiona schon sehr lange nicht mehr an unseren gewohnten Abendspaziergängen teilnehmen", erklärten die US-Amerikaner.
An diesem Tag hätten sie ihr Haus begutachtet und die Handwerker getroffen. So sei das Wiedersehen endlich möglich gewesen.
Titelfoto: Collage: Screenshots/Instagram/@hammyandolivia