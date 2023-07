Dackel-Mix wurde misshandelt: Kann der Hunde-Opa je wieder Vertrauen fassen?

Samlis Vergangenheit hat Spuren auf seiner Hundeseele hinterlassen. Bekommt er eine zweite Chance? © Tierheim München

Samli misst eine Schulterhöhe von 25 Zentimetern und wiegt derzeit 15,8 Kilogramm.

Leider hatte es Samli nicht so schön in der Vergangenheit. Er wurde misshandelt und ist daher in jeder Situation sehr skeptisch, misstrauisch und verteidigt stark sein Futter.

Von Tierarzt-Besuchen hält der Senior gar nichts. Auch das Alleinbleiben findet der Rüde nicht toll. Zwar ist Samli mit Artgenossen verträglich, Kinder mag er aber nicht.

Der Hunde-Opa sucht ein ruhiges Zuhause bei erfahrenen Haltern, die ihn konsequent führen können.

Aufgrund seines Alters wünscht sich Samli ein ebenerdiges Heim oder einen vorhandenen Fahrstuhl, um Treppen zu überwinden.

Gegen seine Arthrose und Spondylosen bekommt der alte Herr Schmerzmittel. Da er zu Hautproblemen neigt, frisst er hypoallergenes Futter.

Weitere Fragen zu Samli beantworten Dir gern seine Pfleger im Hundehaus 2. Melde Dich unter 089/92100020 an und lerne den Senior näher kennen.